Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии
Foto: LETA

Президент России Владимир Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии, сообщает издание "Новая газета. Европа". Соответствующие приказы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

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Михаила Ванина освободили от должности посла в Латвии, а Владимира Липаева — от аналогичной должности в Эстонии.

Россия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Формальной причиной такого решения в МИДе назвали "недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне". В министерстве заявили, что посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля 2023 года.

МИД Эстонии зеркально объявил об отъезде посла России Владимира Липаева. Он должен был покинуть страну 7 февраля, одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии из Москвы.

В МИД Латвии заявили, что страна с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Также Латвия попросила российского посла покинуть страну.

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