Пуятс: белорусские пограничники предлагают огнестрельное оружие нелегальным мигрантам, пересекающим латвийскую границу

Пограничники Беларуси предлагают огнестрельное оружие нелегальным мигрантам, пересекающим латвийскую границу, рассказал начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", сообщает агентство LETA.

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Давление нелегальной миграции на границу Латвии со стороны Беларуси сохраняется, в январе было отказано в пересечении границы 344 мигрантам, в феврале — 377, в марте — 556.

Пограничники следят за развитием ситуации, также замечено, что якобы возобновились туристические рейсы в Беларусь из Ирака и Ирана, в связи с чем ожидается увеличение попыток нелегальной миграции.

Прошлой осенью и этой зимой пограничники установили, что основной отправной точкой нелегальной миграции в страны Балтии является Иран. Пуятс указал, что этот поток нелегальной миграции можно объяснить потеплением отношений между Россией и Ираном, что разрешило людям из Ирана въезжать в Россию без виз. Это подстегивает интерес иранцев отправиться в Москву, а затем этих людей используют как гибридное оружие против стран ЕС.

Глава Государственной пограничной охраны регулярно информирует правительство о ситуации на границе. По словам Пуятса, будет ли продлена чрезвычайная ситуация, объявленная на границе с Беларусью, будет ясно в мае.

Постоянное ограждение на границе построено на протяжении более чем на 52 километра. Поэтому, по мнению Пуятса, ни о каких отклонениях от графика говорить не приходится, а строительство забора планируется завершить в 2024 году.

"Ограждение не решит всех проблем, ограждение — это задерживающий элемент", — пояснил Пуятс, добавив, что помимо ограждения необходимо и полноценное оснащение техническими средствами, чтобы нарушения на границе можно было фиксировать. Тогда пограничники смогут изменит модель деятельности с патрулирования на реагирование.

Пуятс также видит риски усиления провокаций с другой стороны границы — были словесные выпады со стороны белорусских служб в адрес латвийских пограничников. Отслеживается и то, что происходит на границах других стран, где имели место случаи физического насилия. Между тем появилась информация о желании белорусских пограничников вооружить нелегальных мигрантов даже огнестрельным оружием.

По сравнению с другими странами поток российских граждан на латвийско-российской границе — маленький. В прошлом году жителям России было выдано 906 отказов во въезде в Латвию, в этом году — уже более 100. Основная причина этого — угроза общественной безопасности, пояснил Пуятс.