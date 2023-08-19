Пуятс: закрытие границы с Беларусью увеличит риск ее нелегального пересечения

Закрытие границы с Беларусью увеличило бы риск ее нелегального пересечения, но Пограничная охрана готова обеспечить ее защиту, заявил агентству LETA начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс.

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Пуятс не видит никаких проблем в связи с возможным закрытием границы. В случае закрытия пунктов пропуска пограничники поставят физические барьеры и, очевидно, должны будут дать людям время на возвращение в Латвию или Беларусь.

"Полное закрытие границы может привести к остановке движения транспорта, как автобусов, так и грузов. В настоящее время границу ежедневно пересекают сотни автомобилей - грузовых и легковых. Движение сейчас достаточно интенсивное", - сказал Пуятс.

Он отметил, что с этой недели на охрану границы уже направлены дополнительные силы пограничников, армии и полиции. Если пункты пропуска будут закрыты, то пограничники, работающие на этих пунктах, могут быть направлены для контроля "зеленой" границы.

"Дополнительной мобилизации не требуется", - добавил Пуятс.

В настоящее время существует два легальных пограничных пункта пропуска на автомобильных дорогах и один на железной дороге. Три пункта пропуска остаются закрытыми в связи с агрессивным поведением Беларуси, направляющей иммигрантов в Латвию.

В целом, Пуятс обеспокоен происходящим, поскольку риск того, что в одном месте "зеленую границу" попытается нелегально пересечь еще больше людей, чем сейчас, достаточно высок. "Именно поэтому пограничный контроль своевременно усилен. В течение последних дней границу пытались пересечь по 50 человек в день, в начале недели их было 96. Однако на данный момент нет информации о том, что в одном месте в направлении Латвии будет находиться несколько сотен человек", - подчеркнул Пуятс.

Как сообщалось, 28 августа в Варшаве запланирована встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, в ходе которой будет также дана оценка ситуации на границе с Беларусью. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, которая будет окончательно решена в Варшаве.

Закрытие границы с Беларусью может быть эффективным против элементов гибридной войны, которую ведет режим Лукашенко, только в том случае, если оно будет осуществляться одновременно всеми тремя приграничными странами - Латвией, Литвой и Польшей, заявил ранее агентству LETA министр внутренних дел Марис Кучинскис. Он отметил, что вопрос о закрытии границы обсуждается министрами внутренних дел соответствующих стран, но конкретное решение будет приниматься на уровне глав правительств.

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В этом году было задержано 5 952 человека, незаконно пересекших латвийско-белорусскую границу. По гуманитарным соображениям в этом году было принято 292 человека.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на ряде административных участков вдоль белорусской границы будет действовать усиленный режим пограничного контроля. В связи с быстрорастущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе Государственная пограничная служба со вторника мобилизует дополнительные пограничные наряды для усиления охраны внешней государственной границы. Пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.