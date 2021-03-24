PVD: растет импорт животных через границу, их везут в плохих условиях
Foto: Pārtikas un veterinārais dienests

На прошлой неделе пограничные инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы PVD задержали на КПП "Патерниеки" два груза — из Минска в Польшу в одной машине везли 16 собак, в другой — семь кошек. Животных везли в плохих условиях,в тесноте и духоте. Было принято решение отправить их обратно в Минск.

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Последнее время растет импорт собак и кошек из-за границы. Раньше люди, которые находили себе питомцев в другой стране, ездили за ними сами, что избавляло их от множества формальностей и уплаты пошлины. Теперь они вынуждены пользоваться услугами коммерческих перевозчиков.

Когда человек едет через границу со своими личными животными, его проверяет таможенный контроль, а PVD проверяет, в каких условиях животных везут коммерческие перевозчики — коммерческой перевозкой считается такая, где животных больше пяти, они куплены в зарегистрированном питомнике, у них есть ветеринарный сертификат и другие документы, и перевозкой занимается зарегистрированный перевозчик.

У PVD есть требования к условиям перевозки — клетка или контейнер должны быть достаточно большими, чтобы животное могло встать на ноги и повернуться, клетка должна быть укреплена так, чтобы не падать при поворотах и толчках, в одной клетке не может быть несколько животных, все животные должны быть снабжены едой и водой и в машине должна быть достаточная вентиляция.

В 2020 году инспекторы проверили более 2200 таких грузов и 20 из них отправили обратно.

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