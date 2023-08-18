PVD: во вспышках АЧС на латвийских свинофермах чаще всего виноваты хозяева

В этом году африканская чума свиней (АЧС) в Латвии была выявлена на восьми свинофермах, и в большей степени в этом виноваты сами свиноводы, которые не соблюдают меры биобезопасности, заявил в интервью Латвийскому радио заместитель директора Департамента ветеринарного надзора Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Эдвинс Ольшевскис. Об этом пишет LSM.lv.

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Он рассказал, что служба часто констатирует следующее: владельцы свиноферм сами не соблюдают требования соблюдать осторожность, использовать дезинфицирующие средства, не делают "основные вещи по защите свиней".

Например, на этой неделе служба выявила случай, когда свиней содержали на улице, что запрещено уже 10 лет.

Ольшевскис отметил, что за девять лет, с тех пор как в Латвии была обнаружена АЧС, самые большие вспышки болезни обычно происходят летом, так как тогда популяция диких кабанов больше, вирус больше распространяется в среде, и "мы сами заносим это в загоны свиней".

Для того, чтобы снизить заболеваемость домашних свиней АЧС, инспекторы PVD начали интенсивные проверки свиноферм по всей Латвии, особенно в пораженных болезнью регионов. Усиленные проверки продолжатся до конца сентября.

Ольшевскис подчеркнул, что целью проверок является просвещение владельцев, повышение понимания значимости биобезопасности, а не наказание. Наказания можно применять только в некоторых вопиющих случаях.

Биобезопасность нужно соблюдать в каждом хозяйстве Латвии, где содержатся домашние свиньи, независимо от их количества, однако особенно внимательными должны быть свиноводы в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Диенвидкурземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Тукумском, Смилтенском, Валмиерском, Вараклянском и Вентспилсском краях, так как в этих регионах зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения.

Как отмечает PVD, если свиньи выглядят нездоровыми, следует немедленно вызвать ветеринара.

Единственное, что может уберечь домашних свиней от заболевания этим смертельным вирусом, это строгое соблюдение правил биобезопасности на ферме: