PVD: вывозимые из Украины приютские животные могут быть опасны для здоровья людей и животных в Латвии

Неконтролируемое перемещение животных, живущих в украинских приютах, в Латвию может представлять опасность для здоровья людей и животных в Латвии. Учитывая широкое распространение бешенства в Украине, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает латвийские ассоциации спасения животных и активистов не перевозить животных, живущих в украинских приютах, в Латвию.

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Представители Службы заявили, что в приютах для животных в основном содержатся бродячие животные, а также животные, оставшиеся без хозяина. И как правило они не привиты, а статус их состояния здоровья неизвестен.

"Бешенство — это опасное и смертельное заболевание как для животных, так и для человека. Оно имеет длительный инкубационный период (до 6 месяцев), поэтому не исключено, что животные, привезенные из украинских приютов, уже заражены, но еще не проявляют признаков бешенства, потому что животное все еще может находиться в инкубационном периоде и выглядеть здоровым", — говорится в официальном заявлении PVD.

В Службе подчеркнули, что ввоз потенциально больных животных ставит под угрозу здоровье не только того, кто его привез, но и других людей и животных.

"Следует отметить, что после многолетних реализуемых мер PVD удалось справиться с бешенством на территории Латвии, и с 2014 года Латвия официально свободна от этого опасного заболевания.

Напоминаем, что в настоящее время въезд в Европейский Союз (ЕС) из Украины регулируется облегченными требованиями въезда для животных, перемещающихся вместе с их владельцами, гражданами Украины, ищущими убежища в ЕС. При въезде владелец животного должен обратиться в ближайшую ветеринарную клинику для бесплатной вакцинации, чипирования и регистрации животного", — подчеркнули в Продовольственно-ветеринарной службе.

