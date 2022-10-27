"Пьяное" вождение при содержании 1,5 промилле алкоголя в крови станет уголовно наказуемым для всех

Сейм в окончательном чтении внес поправки в Уголовный закон и Закон о дорожном сообщении, устнавливающие уголовную ответственность за вождение транспортном средства в нетрезвом состоянии при содержании более 1,5 промилле алкоголя в крови.

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Принятые изменения коснутся управления всеми видами автомобилей, тракторов и других самоходных машин, трамваев, троллейбусов, мотоциклов и других автотранспортных средств, движущихся за счет собственного источника энергии, за исключением транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, рабочий объем которого менее 50 кубических сантиметров, или электродвигателем, максимальная мощность которого не превышает четырех киловатт и максимальная скорость, предусмотренная конструкцией, не превышает 45 километров в час.

Как пояснили в Министерстве юстиции, новая норма Уголовного закона не будет распространяться на вождение велосипедов, электросамокатов и мопедов — за управление такими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения сохранится административная ответственность.

Депутаты также приняли предложение Министерства юстиции, которое предусматривает, что если лицо управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от освидетельствования на наличие в организме одурманивающих веществ, но используемое транспортное средство принадлежит другому лицу, то с лица, совершившего преступное деяние, будет взыскана полная или частичная стоимость данного транспортного средства, сообщает агентство LETA.

Транспортное средство, принадлежащее лицу, совершившему уголовное правонарушение, подлежит конфискации, если лицо управляло им в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ.

Уголовная ответственность установлена ​​также за вождение или обучение вождению транспортного средства в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьяняющего действия. При этом в этом случае не предполагается определять концентрацию этих веществ в организме или степень воздействия, отмечается в аннотации принятых изменений.

За "пьяное" вождение будет применяться наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением права управления транспортным средством на пять лет.

При этом уголовная ответственность устанавливается и за отказ от проведения медицинского освидетельствования на определение концентрации алкоголя в крови или освидетельствования на действие наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ. До сих пор уголовное наказание за это предназначалось только тем водителям, которые не имеют права управлять транспортным средством.

Как уже сообщалось, до сих пор Закон о дорожном сообщении предусматриваль, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения при содержании более 1,5 промилле в крови карается штрафом и лишением водительских прав сроком на пять лет. Уголовная ответственность в случае, если водитель находится в состоянии алкогольного или иного опьянения, до сих пор грозила только тем, кто садился за руль, не имея водительских прав.