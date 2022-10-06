"Пьяное" вождение станет уголовным преступлением. У нетрезвых водителей будут конфисковывать авто

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного опьянения повлечет за собой уголовную ответственность. Кроме того, задержанный в таком случае автомобиль будет конфискован. Это предусмотрено поправками в Уголовном законе, единогласно поддержанными во втором чтении Сеймом в четверг, 6 октября, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Поправки к закону предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в крови водителя, обнаруженная в выдыхаемом воздухе или анализе крови, превышает 1,5 промилле. За указанное нарушение планируется применять меру пресечения в виде лишения свободы сроком до одного года, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением права управления транспортным средством на пять лет.

Предусматривается также, что у лица, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказавшегося пройти освидетельствование на воздействие алкоголя, наркотических и других одурманивающих веществ, транспортное средство конфискуют. В случае совершения преступления на автомобиле, принадлежащем другому владельцу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость, сообщила пресс-служба Сейма.

Сейчас управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле влечет наложение штрафа и лишение права управления на пять лет.

Решение Сейма — не окончательно. Поправки еще должны быть одобрены Сеймом в третьем чтении.

Ранее в поддержку криминализации нетрезвого вождения выступали генпрокурор Юрис Стуканс и Госполиция.