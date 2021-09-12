Пять партий договорились о создании коалиции в Резекненском крае

Пять партий, получивших 13 мест на муниципальных выборах, согласились сформировать коалицию в Резекненском крае, заверил агентство LETA действующий председатель местного самоуправления Монвидс Шварц.

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Также согласовано, что кандидатура Шварца будет выдвигаться на должность председателя самоуправления. По словам Шварца, депутаты пришли к договоренности, что его кандидатура на должность председателя самоуправления будет единственной.

Как уже сообщалось, на выборах в Резекненскую краевую думу с небольшим перевесом голосов победил список прежнего председателя Монвидса Шварца, в котором объединились "Новое единство", "Движение За!" и Латгальская партия.

За список, возглавляемый Шварцем, проголосовали 28,92% избирателей, за ним следует "Согласие", которое поддержали 27,34% избирателей.

За двумя вышеупомянутыми списками следуют Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 11,3% голосов, "Для развития Латвии" — 9,7%, объединенный список Национального объединения (НО) и Латвийского объединения регионов (ЛОР) — 7,88% и Новая консервативная партия (НКП) — 7,35%. В думу не прошли Русский союз Латвии, который набрал 3,71% голосов, и Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП) — 2,71%.

После административно-территориальной реформы Вилянский край вошел в состав Резекненского. В новой думе 19 депутатов.

Формирование коалиции согласовано депутатами объединения "Новое единство", "Движение За!" и Латгальской партии, а также депутатами Национального объединения (НО) и Латвийского объединения регионов, депутатами "Для развития Латвии", Новой консервативной партии и Союзом зеленых и крестьян.

В этом году в Резекненском крае была очень низкая явка избирателей — голосовать пришло 25,97% избирателей, что меньше среднего показателя на выборах, состоявшихся в Латвии в июне.

На предыдущих выборах в Резекненском крае в 2017 году больше всего голосов набрало "Согласие", а за ним последовал объединенный список во главе со Шварцем (Латгальская партия, "Единство" и НО). Несмотря на перевес голосов у "Согласия", у власти в 2017 году остался Шварц.