Пятница в Латвии будет дождливой

В пятницу, 31 марта, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.
На востоке страны ночь пройдет без сильных осадков. Ночью на дорогах образуется гололедица. Минимальная температура воздуха ожидается от -3 градусов в восточной части страны до +5 градусов на юге Курземе.
Максимальная температура воздуха в пятницу составит +2…+6 градусов, в Южной Курземе и Земгале до +8 градусов.
В Риге последний день марта будет пасмурным и дождливым. Ветер слабый с юго-востока. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, днем до +6 градусов.