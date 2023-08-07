Пытки и жестокое обращение в Латвии: пострадавшие беженцы дошли до суда

Некоторые из искателей убежища подают в суд против властей Латвии — они обвиняют латвийских пограничников в жестоком обращении: в ход шли избиения, удары током и сигаретные ожоги. Об этом сообщает Euronews.

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Ранее в этом году 20-летний Сидья Сомпаре, житель Гвинеи, пытавшийся получить убежище в Латвии, попытался покончить с собой в латвийском центре содержания под стражей — он выпил шампунь в своей туалетной кабинке.

Покинув Гвинею из-за угроз его безопасности из-за участия в антиправительственных протестах, Сомпаре прибыл в Беларусь в сентябре 2021 года в поисках безопасной жизни в Европе. Ему пришлось провести полгода в лесистой приграничной зоне между Беларусью и Латвией.

По словам беженца, власти обеих стран "футболили" его между собой, высылая туда-сюда. При этом Сомпаре утверждает, что латвийские пограничники жестоко избивали его, подвергали словесным оскорблениям и почти не давали еды в течение нескольких дней подряд.

Затем Сомпаре провел восемь месяцев в закрытом следственном изоляторе — он потерял свой паспорт в лесу, на ходатайства о предоставлении убежища он получал отказ.

Когда Сомпаре был найден на полу своей туалетной кабинки после попытки самоубийства, администрация центра содержания под стражей незамедлительно доставила его в больницу.

"Я не болен, со мной все в порядке. Просто мне нужно быть свободным", — вспоминает он свои слова врачу сразу после прихода в сознание.

Наконец, в апреле он был освобожден из-под стражи с помощью неправительственной организации "Врачи без границ" и местной латвийской правозащитной группы.

Но Сомпаре на этом не остановился — в прошлом году он подал уже две жалобы на латвийское государство в связи с его задержанием и бесчеловечным обращением, которому он подвергся в приграничном лесу. Никакого ответа на заявления в Латвии не последовало, поэтому беженец обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — там его дело было официально зарегистрировано 5 июля.

Избиения и удары током

Сомпаре не одинок в поиске справедливости из-за жестокого обращения со стороны латвийских пограничников во время миграционного кризиса на белорусской границе. Заявления против Латвии о пытках и жестоком обращении продолжают поступать с конца прошлого года — все большее число мигрантов и беженцев утверждают, что пережили от рук латвийских сил безопасности травму, изменившую их жизнь.

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Как отмечает Euronews, большинство таких дел в основном рассматриваются на национальном уровне. Исключением стало пока только дело Сомпаре. Они связаны с началом приграничного кризиса в 2021 году и касаются "ужасающих злоупотреблениий", которым пограничные власти якобы подвергали людей, пересекающих границу.

"Все латвийские институты, даже омбудсмен Латвии, отрицают, что Латвия сделала что-либо незаконное с этими мигрантами", — говорит Никита Матющенков, юрист по правам человека из юридической организации Respect, Protect, Fulfill (RPF).

Именно эта организация помогла Сомпаре подать иск в ЕСПЧ.

"Это будут очень важные решения", — добавил юрист.

По утверждению Сомпаре, он не только подвергся жестокому обращению со стороны латвийских властей, но и незаконно содержался под стражей в Латвии в лесах приграничной зоны.

RPF также возбудила три дела на национальном уровне в Латвии (два в марте и одно в июне этого года) от имени лиц, которые утверждают, что подверглись насилию со стороны латвийских пограничных властей в период с августа 2021 по март 2022 года.

Это, возможно, не единственные дела, которые будут возбуждены против латвийского государства. По словам Матющенкова, его организация выявила около 100 человек, которые подверглись тем или иным издевательствам со стороны латвийских пограничников во время пребывания в лесу в приграничной зоне.

Некоторые из клиентов Матющенкова рассказали ему, что их избивали с помощью электрошоковых устройств — эти показания задокументированы в прошлогоднем отчете Amnesty International о ситуации на латвийской границе.

В минувшем июле Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания также заявил, что получил несколько заявлений о "жестоком обращении" от людей, которые были задержаны после въезда в Латвию. Они также сообщали об избиениях и ударах электрическим током по частям тела, "включая гениталии".

"Я заболел физически и психически"

Хотя Польша и Литва также сталкивались с обвинениями в жестоком обращении с мигрантами, Матющенков сказал, что Латвия была гораздо более жестокой в отношении людей, пересекающих ее границу.

В одном особенно ужасном случае, о котором ранее сообщалось в международных СМИ, Абдулрахман Киван, гуманитарный работник, бежавший из Сирии под давлением правительства Башара Асада, утверждал, что латвийские охранники не только били его током, но и тушили сигареты об его раны.

По словам Кивана, он находится в контакте с латвийской правозащитной группой для подачи иска против Латвии. Если ему это не удастся, пострадавший беженец также готов искать справедливости в ЕСПЧ с помощью НПО.

"Я заболел физически и психически из-за них", — сказал о латвийских пограничниках 28-летний Киван, который сейчас находится в Германии. — "Я хочу, чтобы мой голос дошел до всего мира и других мигрантов, что латвийские пограничники — лжецы и крайние расисты".

Латвийская правозащитная группа в настоящее время работает над подготовкой жалобы для другого беженца, базирующегося в Германии, 26-летнего Хади из Йемена.

Он рассказал Euronews, что латвийские охранники избили его, сильно ударили по голове и ударили током электрической дубинкой. В дополнение к получению компенсации за преступления, совершенные против него, Хади, который попросил использовать псевдоним в связи с его продолжающимся делом о предоставлении убежища в Германии, также хочет, чтобы его опыт стал поучительной историей.

"Юридически я хочу, чтобы эта жалоба [гарантировала], что после меня ни один человек не пострадает", — сказал он в интервью телеканалу.

"Правительство Латвии боится меня"

Матющенков высоко оценивает шансы на успех по делам мигрантов против Латвии в ЕСПЧ. Однако насчет перспектив поиска справедливости в пределах латвийской правовой системы у него есть большие сомнения.

"Судя по тому, как эти дела велись на национальном уровне, похоже, что власти не желают должным образом расследовать такие жалобы. [...] В ответ на жалобу клиента они установили личность человека, который предположительно его избил, допросили его. Тот сотрудник службы безопасности сказал, что он никого не был. На этом расследование, по сути, закончилось", — сказал Матющенков, ссылаясь на первоначальную процедуру рассмотрения жалоб Сомпаре.

Латвийское правительство, включая Службу погранохраны, ранее отрицало любые заявления о жестоком обращении и пытках со стороны мигрантов. Однако на момент написания этой статьи представители службы, Бюро внутренней безопасности страны и прокуратуры не предоставили никаких комментариев по поводу жалоб от людей, пересекавших границу.

Сомпаре, который в настоящее время живет в столице Риге, не планирует покидать Латвию в ближайшее время. Борясь со все еще продолжающейся процедурой депортации и травмирующим насилием, которому он подвергся в стране, он чувствует, что может на что-то оказать влияние.

“В Латвии что-то должно измениться. Прямо сейчас правительство наверняка боится меня", — сказал он.

Несмотря на сильное разочарование в способности Европы помочь таким отчаявшимся людям, как он сам, Сомпаре сказал, что хочет продолжить учебу в университете после того, как выиграет дело. Он также надеется найти работу в правозащитной организации для беженцев в Латвии. Однако до тех пор он считает своим долгом бороться за справедливость — не только для себя, но и для другиз беженцев, которые оказались в схожей ситации.

"Я хочу быть примером для людей, [в отношении которых] латвийские власти совершили сделало что-то незаконное. То, что я начал, я закончу в Латвии", — заключил Сомпаре.

Отметим, что на запрос Delfi по поводу вышеуказанных обвинений Служба погранохраны комментариев на момент публикации материала не предоставила.

Комментарии Бюро омбудсмена оказались скупы: "Если поступит информация о возможном нарушении и жестоком обращении со стороны представителей Службы погранохраны, Бюро омбудсмена немедленно обратится в Бюро внутренней безопасности — только оно имеет право оценивать эти дела и наказывать сотрудников службы в случае нарушений. Бюро не обязано информировать нас о том, что было сделано в результате расследования".

Контекст

Продолжающийся миграционный приграничный кризис, по мнению европейских государств, был спровоцирован белорусским лидером Александром Лукашенко, правительство которого стимулировало людей с Ближнего Востока, Африки и Южной Азии приезжать в Беларусь, прежде чем заставить их нелегально пересекать границы Польши, Литвы и Латвии в качестве средства оказания давления на Европейский союз.

После введения чрезвычайного положения вдоль своей границы в августе 2021 года Латвия в июне этого года приняла новые поправки к своему пограничному законодательству, которые были осуждены Amnesty International, комиссаром Совета Европы по правам человека и УВКБ ООН.

Эти поправки закрепили в законе широкое определение применения силы Государственной службой погранохраны для предотвращения незаконного въезда в Латвию.