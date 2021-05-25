Работа из дома — временно или навсегда? Анкета: поделитесь своим опытом "удаленки", чтобы стало лучше

"Ковидные" ограничения заставили работать из дома даже тех, кто раньше не помышлял о таком варианте. Одним понравилось. Другие считают дни, чтобы вернуться к привычному формату. Часть работодателей задумалась, почему бы и впредь не экономить на офисе. Другие недовольны — снизились продуктивность и командный дух. Чтобы разобраться, как и кому пришлась "удаленка", в чем ее плюсы и минусы, группа исследователей Латвийского университета просит работников удаленного труда поделиться опытом, заполнив АНКЕТУ на удобном языке. По итогам дадут рекомендации властям и работодателям для улучшений.
АНКЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ — ЖМИТЕ и ЗАПОЛНЯЙТЕ!
"Тренд на увеличение числа работающих "из дома" наблюдался и до коронавируса, — утверждает руководитель проводимого исследования профессор ЛУ Михаил Хазан. — Например, в Евросоюзе в 2019 году "обычно" на удаленке работали 5,3 миллиона наемных работников, что на 28% больше, чем в 2016 году. Притом что общее число работников за это время выросло лишь на четыре процента.
Пандемия ускорила набиравший ход процесс, который активно исследуют по всему миру. В 2020 году уже не пять, а почти 18 миллионов, то есть 11% всех работников Евросоюза работали по большей части удаленно. А на пике локдаунов цифры были намого выше. В каждой стране есть свои особенности новых условий труда. Пандемийные ограничения позволили создать для их исследования массовую испытательную модель".
Если сегодня вы полностью или по большей части работаете "на удаленке" (не важно, перешли ли вы на такую форму во время пандемии или ранее), то, заполнив предложенную анкету, вы поможете исследователям разобраться в трудностях и преимуществах этого процесса в Латвии, а также сделать "удаленку" более законодательно упорядоченной и комфортной для работника.
АНКЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ — ЖМИТЕ и ЗАПОЛНЯЙТЕ!.
Что думает про "удаленку" руководство предприятий Латвии?
В марте исследователи ЛУ выяснили мнение об удаленном труде руководителей 750 латвийских предприятий частного сектора. С какими трудностями они столкнулись и намерены ли продолжать практику после пандемии?
Выяснилось, что на каждом пятом частном предприятии Латвии из дома работали все или почти все сотрудники. Примерно также распространена ситуация, когда на "удаленке" трудится меньшая часть работников. Совсем не практиковали "удаленку" чуть менее половины предприятий.
"Очевидно, что для работодателей в "удаленке" есть плюсы и минусы, — объясняет Михаил Хазан. — Явный плюс — экономия на аренде и оплате коммунальных услуг офисов и помещений. Явный минус — сложнее контролировать работников, их производительность и поддерживать командный дух. Почти треть руководителей сообщила, что "удаленным" работникам трудно разделять частную жизнь и работу". И все же 45% работодателей, которые уже используют дистанционную занятость, сказали, что планируют и после пандемии продолжать такую практику для всех или большинства сотрудников, которые сидят на "удаленке" в данный момент. Значит, плюсы все же перевесили".
Цель нового опроса — услышать мнение со стороны самих удаленных работников. Хотят ли они продолжать работать в том же формате, если после пандемии у них будет выбор (рассматриваются и гибридные варианты — частично из дома, частично с работы), сколько примерно времени и денег люди экономили на поездках на работу и обратно, что обрели и что потеряли.
Кто, как и где трудится по домам?
По опросу Eurofound, проведенному летом 2020 года, в странах Евросоюза 34% всех наемных работников работали только из дома, а еще 14% — частично из дома. Для сравнения, в 2019 году — 3% работали удаленно "обычно" и 8% "иногда". Так что пандемия сработала катализатором.
Распространенность такой формы труда очень сильно различается как по странам, так и по отраслям. По опросу Eurofound, в Бельгии, Ирландии, Италии, Испании и Франции из дома работали от 40% до 50% работников, в Германии, Австрии и Финляндии — от 25% до 30%, в Польше и Словакии — 20%.
В недавнем опросе по Германии 40% респондентов признались, что на "удаленке" у них уменьшилась производительность труда. Причем в отрицательном влиянии такой формы работы на трудовые достижения чаще признавались люди с более высоким образованием и уровнем доходов.
Что говорили про "удаленку" до пандемии?
Подобные исследования удаленного труда проводились и в допандемийный период. Вот какие плюсы такой формы труда отмечает профессор Хазан:
- экономится время на поездки туда и обратно. Время — один из главных невозобновляемых ресурсов для каждого человека. В переполненном общественном транспорте или в пробках за рулем терялись часы, которые люди, работающие из дома, могут использовать с большим толком для себя, для семьи, для общества.
- снижаются выбросы CO2 в атмосферу. Тоже, благодаря уменьшению количества поездок в "офис" и обратно.
- возможность более рационально планировать свое рабочее время. Если работа из дома идет на результат, а не "от звонка до звонка", то человек может составить для себя более гибкий график. Например, в солнечный рабочий день взять выходной, а в дождливый уикэнд поработать. Или днем погулять — вечером поработать.
- можно работать откуда угодно. Не обязательно сидеть у себя дома — можно уехать на хутор, на пляж, в другую страну. Лишь бы был интернет.
"Технически не везде все эти плюсы доступны — многое зависит от специфики работы и политики работодателя, — уточняет Хазан. — Например, мой знакомый занимает солидную должность в крупной международной компании и живет в Англии. Во время локдауна его семья перехала в Португалию, где ситуация с локдауном была не такой жесткой. Знакомый думал, что консультировать и участвовать в зум-совещаниях можно откуда угодно. Но работодатель обратил внимание, откуда он подключается, и потребовал вернуться, — в контракте написано, что в рабочее время надо находиться в Англии".
Среди главных трудностей "удаленки" Михаил Хазан называет:
- стирание грани между работой и домом. Человеку, который раньше работал на работе, а дома полностью переключался на частную жизнь, бывает трудно выйти из рабочего процесса, когда живешь в "личном офисе".
- трудности сотрудничества и коммуникации с коллегами.
- чувство одиночества.
- дети, которые не дают сосредоточиться, отнимают рабочее время и не лучшим образом отражаются на производительности.
Из тех, кто работает не из дома, на такие проблемы жалуются лишь 8%. Среди тех, кто работает из дома, но без маленьких детей, с трудностями концентрации сталкиваются лишь 5%. Кроме того, семейные работники нередко признаются, что дети отнимают время, которое должно быть посвящено работе.
"В общем, тем, у кого дома маленькие дети, на удаленке приходится значительно труднее, — предполагает Хазан. — В связи с этим у нас в анкете есть вопросы про детей — какого они возраста, учились ли удаленно во время локдауна. Тестовое анкетирование показало, что особенно остро вопрос стоит для семей с младенцами — они требуют особого внимания. Как рассказал один из респондентов: обычно я 8 часов в офисе работаю, а из дома все растягивается на 12-14 часов. Зато родителям школьников удаленная работа давала возможность помочь детям в удаленной учебе… Впрочем, у одиноких людей, которым никто не мешает работать дома, чаще возникают проблемы с одиночеством и нехваткой общения".
Как выглядит анкета?
Анкета состоит из трех основных блоков. Первый — про трудности и проблемы "удаленки". Второй — про преимущества. Третий — про то, как работника поддерживает работодатель: оплачивает ли он телефон, электроэнергию, обеспечивает ли интернет, удобное кресло… На сегодня это во многом зависит от доброй воли нанимателя, ведь законодательного стимулирования "удаленки" нет — пока ограничились суммой до 30 евро в месяц, которую можно считать оправданными расходами на работника, то есть не облагать налогами.
Отдельный небольшой блок анкеты — тест на основные черты личности. Он позволит исследователям понять, как характер работника влияет на приспосабливаемость к удаленной форме труда. "Можно предположить, что людям общительным и компанейским из дома работать тяжелее, а для более сдержанных и замкнутых интровертов — скорей всего, этот переход боле безболезненный, — рассуждает Хазан. — И конечно, "удаленка" еще больше подчеркивает социальное расслоение. Например, важный фактор, есть ли у человека дома отдельное помещение для работы. Так что трудно сказать, что удаленка — это для всех и навсегда. Скорей всего, она навсегда для многих, но далеко не для всех. Для кого? Помогите нам это выяснить!"