Работа из дома — временно или навсегда? Анкета: поделитесь своим опытом "удаленки", чтобы стало лучше

"Очевидно, что для работодателей в "удаленке" есть плюсы и минусы, — объясняет Михаил Хазан. — Явный плюс — экономия на аренде и оплате коммунальных услуг офисов и помещений. Явный минус — сложнее контролировать работников, их производительность и поддерживать командный дух. Почти треть руководителей сообщила, что "удаленным" работникам трудно разделять частную жизнь и работу". И все же 45% работодателей, которые уже используют дистанционную занятость, сказали, что планируют и после пандемии продолжать такую практику для всех или большинства сотрудников, которые сидят на "удаленке" в данный момент. Значит, плюсы все же перевесили".

Цель нового опроса — услышать мнение со стороны самих удаленных работников. Хотят ли они продолжать работать в том же формате, если после пандемии у них будет выбор (рассматриваются и гибридные варианты — частично из дома, частично с работы), сколько примерно времени и денег люди экономили на поездках на работу и обратно, что обрели и что потеряли.

Кто, как и где трудится по домам?

По опросу Eurofound, проведенному летом 2020 года, в странах Евросоюза 34% всех наемных работников работали только из дома, а еще 14% — частично из дома. Для сравнения, в 2019 году — 3% работали удаленно "обычно" и 8% "иногда". Так что пандемия сработала катализатором.

Распространенность такой формы труда очень сильно различается как по странам, так и по отраслям. По опросу Eurofound, в Бельгии, Ирландии, Италии, Испании и Франции из дома работали от 40% до 50% работников, в Германии, Австрии и Финляндии — от 25% до 30%, в Польше и Словакии — 20%.



В недавнем опросе по Германии 40% респондентов признались, что на "удаленке" у них уменьшилась производительность труда. Причем в отрицательном влиянии такой формы работы на трудовые достижения чаще признавались люди с более высоким образованием и уровнем доходов.



Что говорили про "удаленку" до пандемии?

Подобные исследования удаленного труда проводились и в допандемийный период. Вот какие плюсы такой формы труда отмечает профессор Хазан:

экономится время на поездки туда и обратно . Время — один из главных невозобновляемых ресурсов для каждого человека. В переполненном общественном транспорте или в пробках за рулем терялись часы, которые люди, работающие из дома, могут использовать с большим толком для себя, для семьи, для общества.

. Время — один из главных невозобновляемых ресурсов для каждого человека. В переполненном общественном транспорте или в пробках за рулем терялись часы, которые люди, работающие из дома, могут использовать с большим толком для себя, для семьи, для общества. снижаются выбросы CO2 в атмосферу. Тоже, благодаря уменьшению количества поездок в "офис" и обратно.

Тоже, благодаря уменьшению количества поездок в "офис" и обратно. возможность более рационально планировать свое рабочее время . Если работа из дома идет на результат, а не "от звонка до звонка", то человек может составить для себя более гибкий график. Например, в солнечный рабочий день взять выходной, а в дождливый уикэнд поработать. Или днем погулять — вечером поработать.

. Если работа из дома идет на результат, а не "от звонка до звонка", то человек может составить для себя более гибкий график. Например, в солнечный рабочий день взять выходной, а в дождливый уикэнд поработать. Или днем погулять — вечером поработать. можно работать откуда угодно. Не обязательно сидеть у себя дома — можно уехать на хутор, на пляж, в другую страну. Лишь бы был интернет.

"Технически не везде все эти плюсы доступны — многое зависит от специфики работы и политики работодателя, — уточняет Хазан. — Например, мой знакомый занимает солидную должность в крупной международной компании и живет в Англии. Во время локдауна его семья перехала в Португалию, где ситуация с локдауном была не такой жесткой. Знакомый думал, что консультировать и участвовать в зум-совещаниях можно откуда угодно. Но работодатель обратил внимание, откуда он подключается, и потребовал вернуться, — в контракте написано, что в рабочее время надо находиться в Англии".

Среди главных трудностей "удаленки" Михаил Хазан называет:

стирание грани между работой и домом . Человеку, который раньше работал на работе, а дома полностью переключался на частную жизнь, бывает трудно выйти из рабочего процесса, когда живешь в "личном офисе".

. Человеку, который раньше работал на работе, а дома полностью переключался на частную жизнь, бывает трудно выйти из рабочего процесса, когда живешь в "личном офисе". трудности сотрудничества и коммуникации с коллегами .

. чувство одиночества .

. дети, которые не дают сосредоточиться, отнимают рабочее время и не лучшим образом отражаются на производительности.



