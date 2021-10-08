Работа скорой помощи нормализована: помог принцип строгой сортировки вызовов

Перейдя на новый алгоритм по сортировке вызовов, Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) удалось нормализовать свой режим работы. Об этом в интервью ЛТВ заявила глава СНМП Лиене Ципуле.

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По ее словам, в первый же день работы по новому алгоритму скорая смогла сократить количество выездов на вызовы, а возле больниц больше не формируются очереди из машин СНМП.

"Надо заметить, что и в больницах после той ночи, когда у нас, к сожалению, возникли большие трудности, провели ряд мероприятий, поэтому сейчас мы работаем в относительно нормальном режиме. По крайней мере, в большей части больниц очередей не возникало", — отметила Ципуле.

Глава СНМП подчеркнула, что сократив доступность плановых медицинских услуг, в ближайшее время у "неотложки" в ближайшее время может возрасти объем работы, поэтому нужно думать о привлечении дополнительных ресурсов: о дополнительных койках в больницах, а также о медиках, чтобы было кому заботиться о пациентах.

Как уже сообщалось ранее, для того, чтобы люди смогли получать медицинскую помощь в критические для жизни моменты, СНМП решила с 7 октября еще более строго сортировать звонки, поступающие на номер службы экстренной помощи 113. Это означает, что "неотложки" больше не выезжают в ситуациях с меньшим приоритетом. Т.е. в случае определенных травм и проблем со здоровьем диспетчеры службы экстренной помощи 113 могут отказаться отправить бригаду, и человеку придется обратиться за помощью к своему семейному врачу, дежурному врачу или в ближайшее медицинское учреждение.