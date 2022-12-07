Работающим в Латвии украинским беженцам придется в обязательном порядке учить латышский язык

Гражданские жители Украины, вступившие в правовые трудовые отношения в Латвии, с 1 января 2024 года должны будут в обязательном порядке посещать занятия по латышскому языку, решила сегодня Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, сообщает агентство LETA.

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Комиссия продолжила рассматривать во втором чтении поправки к Закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают оказание первичной поддержки украинским беженцам до лета 2023 года.

Обязанность украинцев — посещать курсы латышского

Самые большие дискуссии на заседании комиссии вызвало предложение Министерства культуры постановить, что гражданские жители Украины, вступившие в правовые трудовые отношения, с 1 января 2024 года обязаны будут посещать занятия по обучению латышскому языку. Сейчас закон о поддержке гражданских жителей Украины такого требования не содержит.

Представители общества Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помогать беженцам") указали, что такая обязанность не возлагается ни на одну иную группу общества в Латвии, и не все могут исполниь это требование. Общество подчеркнуло, что гораздо существеннее обеспечить доступность курсов латышского языка, поскольку спрос на них как раз есть, но сами курсы не доступны.

Депутат Угис Ротбергс ("Новое Единство") заявил, что "не нужно превращать государственный язык в пустышку". Ротбергс отметил, что "украинцы, которые здесь останутся, обязательно должны выучить латышский, а тем, кто здесь на полгода, он, наверное, не нужен".

Ротбергс также сказал, что когда-нибудь война закончится и юридически эти люди уже не будут беженцами, поэтому в долгосрочной перспективе вне статуса беженца к украинцам точно должно быть выдвинуто такое требование. Депутат подчеркнул, что таким образом латышский язык используется как кнут, и предложил решить этот вопрос весной.

Депутат от "Прогрессивных" Яна Симановска указала, что поправки к закону нужно обязательно пересмотреть еще раз весной, поэтому инициировало отложить решение данного вопроса также до весны.

В свою очередь, Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") отметил, что эти поправки ничего не навязывают, а "идут навстречу" беженцам, чтобы им было легче работать. Он также отметил, что, по его мению, их нужно было ввести уже с 1 января 2023 года.

Янис Домбрава (Национальное объединение) подчеркнул что предложение не предполагает, что на кого-то "нападут с латышским языком". Парламентарий пояснил, что таким образом будет дан сигнал: те украинцы, которые хотят остаться в Латвии, через год будут обязаны посещать такие курсы.

Алексей Росликов ("Стабильность") считает, что обязанность — способствовать ответственному использованию государственного бюджета, поэтому, если выделяются средства на организацию курсов латышского языка, то и украинцы должны будут обязаны их посещать. Он пояснил, что нельзя допустить, чтобы одна группа общества не знала латышского языка.

В результате предложение об обязанности украинских беженцев с 1 января 2024 года посещать курсы латышского языка было поддержано 6 из 11 депутатов ответственной Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Помощь и виды на жительство для украинцев

Также комиссия поддержала во втором окончательном чтениии поправки к Закону о поддержке гражданских жителей Украины в целом.

Как уже сообщалось, действующая на данный момент редакция закона предусматривает, что украинские беженцы в Латвии будут получать поддержку до 31 декабря текущего года. Однако поправки, поддержанные комиссией во втором чтении, предусматривают, что первичная поддержка будет оказываться не дольше, чем до 30 июня 2023 года.

Также поправки предусматривают, что государство продолжит предоставлять жилье украинцам, которые в нем нуждаются, но также не дольше чем до 30 июня 2023 года.

Предполагается, что Кабинет министров по обоснованному запросу отраслевого министерства сможет принимать решения о выделении средств на покрытие расходов на аренду, управление и коммунальные услуги оборудования и помещений, необходимых для обеспечения деятельности единого государственного и муниципального центра обслуживания клиентов.

Другая поддержанная поправка предусматривает, что жителям Украины, у которых есть право на статус временной защиты или которым такой статус уже предоставлен, Управление по делам гражданства и миграции будет выдавать временный вид на жительство — удостоверение гражданина третьей страны — сроком на два года.

Поддержанная поправка предусматривает, что житель Украины, которому в Украине выдан проездной документ, имеет право начать трудовые отношения без получения вида на жительство. Но в этом случае трудовой договор не может быть заключен на срок более 30 дней. Не позднее, чем через 10 дней со дня начала правовых трудовых отношений, гражданский житель Украины обязан подать в Управление по делам гражданства и миграции прошение о присуждении вида на жительство.