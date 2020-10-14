Работник предприятия 66 North Baltic заболел Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Один из работников работающего в Салдусском и Айзпутском краях предприятия по пошиву одежды 66 North Baltic заболел коронавирусом, сообщила агентству LETA директор предприятия Силва Ландмане.

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"Один из наших работников с 1 октября не находится на рабочем месте из-за болезни. 5 октября этот человек проинформировал работодателя о том, что у него констатирован Covid-19. Ни у одного из сотрудников предприятия нет статуса контактной персоны", - пояснила Ландмане.

Несмотря на это, по инициативе работодателя 6 октября были проведены коллективные тесты на производствах в Салдусе и Айзпуте, и все они были отрицательными. Работа производства организована с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

По данным Firmas.lv, оборот предприятия 66 North Baltic в прошлом году составил 7,74 млн евро, в свою очередь, прибыль была 279 395 евро.

Единственным владельцем 66 North Baltic является исландское предприятие Sjoklaedagerdin Ltd.

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