Работникам бюро мэра и вице-мэров Риги щедро доплачивают
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Работники бюро мэра и вице-мэров Риги получают щедрые доплаты — до 30%-40% от зарплаты, а одном случае — 100%, пишет агентство LETA.

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В бюро мэра Риги Мартиньша Стакиса работает пять советников и глава бюро. Зарплата руководительницы бюро — 2264 евро, она также получает доплату в 40% от оклада. Зарплата советников — 2232 евро. Четыре советника в виде доплаты получают еще 30%, один — 40%.

В этом году бюро мэра покинули три советника, но двое приняты на работу. Зарплата и доплаты сохранены.

Зарплата главы бюро вице-мэра Вилниса Кирсиса — 2264 евро, доплата — 20%. В бюро также работают три советника, зарплата которых — 2232 евро.

Советник Кирсиса Янис Мейранс до конца февраля получал доплату в 100% от зарплаты, а с 1 марта — 30%.

Советник Кирсиса Интс Далдерис, который также является советником министра финансов, доплату не получает. А доплата третьего советника — 15% от зарплаты.

Зарплата руководителей и советников бюро Эдварда Смилтенса и Линды Озолы — 2264 евро и 2232 евро соответственно. Для главы бюро Смилтенса с 1 марта по 30 июня установлена доплата до 45% от зарплаты, а для советников доплата не предусмотрена.

Глава и советник бюро Озолы доплаты не получают.

Размер доплаты работников бюро мэра и вице-мэра пересматриваются два раза в год.

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Мартиньша Стакиса Вилнис Кирсис Интс Далдерис Рига Рижская дума Эдвард Смилтенс
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