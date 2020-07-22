Работники культуры просят государство о поддержке, независимые театры могут исчезнуть

Компании по организации мероприятий направили премьер-министру Кришьянису Кариньшу письмо с призывом обеспечить им господдержку до полной отмены связанных с Covid-19 ограничений, сообщает LETA. В свою очередь, представители негосударственных организаций бьют тревогу, что независимые театры могут остаться без поддержки, передает LSM.

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Латвийская ассоциация продюсеров мероприятий, Латвийский союз продюсеров, Общество самозанятых музыкантов, Латвийский форум мероприятий, Латвийское общество развития музыки и другие представители отрасли в письме призывают к немедленным действиям по оказанию помощи сектору, пострадавшему от кризиса.

В письме они призывают сохранить существующие и будущие программы поддержки до тех пор, пока ограничения не будут сняты полностью, а для исполнителей неакадемической музыки - еще в течение шести месяцев после отмены ограничений.

"Ограничения продолжают оказывать существенное влияние на жизнеспособность сектора, а доступность механизмов поддержки с конца июня значительно снизилась", - говорится в письме.

В свою очередь, Латвийская ассоциация негосударственных организаций бьет тревогу из-за того, что целевая программа поддержки от Министерства культуры оставляет без помощи негосударственные театры.

Как пояснила в беседе с LSM.lv соучредитель и продюсер Театра на улице Гертурдес Майя Павлова, планируется, что на средства Минкульта будет создана программа, которая поддержит пострадавшие от ковид-кризиса культурные учреждения, в том числе негосударственные организации. Но нынешние условия в уставе программы, по словам Павловой, не соответствуют форме работы тех же негосударственных театров, в которых основную часть заработков сотрудников формируют не зарплаты, а авторские гонорары либо договоры подряда, поэтому при этих правилах игры многие театры просто не смогут квалифицироваться для получения финансовой помощи.

Если театры не получат помощи, то они будут вынуждены вскоре закрыться, сообщили собеседники LSM.lv.