Работники Латвийского радио требуют остановить поспешное объединение общественных СМИ

Сотрудники Латвийского радио подписали открытое письмо с требованием приостановить процесс объединения общественных СМИ и принять поправки к закону об электронных СМИ и управлении ими.

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Сотрудники Латвийского радио считают, что поспешные изменения в законе, которые с 1 января 2024 года предусматривают объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения (ЛТВ), не будут способствовать укреплению общественных СМИ, а ослабят их влияние и повысят риск политических манипуляций.

Открытое письмо подписал 191 сотрудник Латвийского радио.

В письме говорится, что затраты и выгоды от этого слияния неизвестны. Специально созданная рабочая группа по разработке модели комбинированного финансирования СМИ начала свою работу всего неделю назад, но Минфин в своем заключении еще в прошлом году заявил, что в модели объединения общественных СМИ, разработанной Советом общественных электронных СМИ (СОЭСМИ), затраты ясно не указаны.

СОЭСМИ считает самой подходящей моделью финансирования привязку к налоговым поступлениям, и начиная с 2027 года на эти цели планируется выделять 1,3% подоходного налога с населения и 2,12% поступлений акцизного налога.

Однако, как стало известно сотрудникам Латвийского радио, неофициально политики не скрывают, что в ближайшие годы денег на реализацию целей, поставленных в концепции объединения общественных СМИ, скорее всего, не будет. Если решение об объединении общественных СМИ не будет принято вместе с концепцией финансирования, то объединение Латвийского радио и ЛТВ в настоящее время будет неоправданным.

В письме говорится, что ко второму чтению законопроекта подан ряд предложений партнеров по коалиции, которые предусматривают существенные изменения, в том числе фактическую ликвидацию "Латвийского радио 4 — Домская площадь", вещающего на языках нацменьшинств, уничтожение исторических брендов "Латвийское радио" и "Латвийское телевидение", а также уменьшение независимости главного редактора объединенных СМИ от правления. Также во втором чтении было внесено предложение о запрете выдвигаться на должности в государственных СМИ тем, кто работал в финансируемых из-за рубежа неправительственных организациях.

Эти предложения внесли члены Национального объединения Артур Бутанс и Александр Кирштейнс.

"Решения о поправках к закону принимаются на заседаниях коалиции, а комиссия по правам человека и общественным делам направляет на утверждение поправки к законопроекту, разработанные Министерством культуры и не поддержанные ни СОЭСМИ, ни представителями СМИ, и решает рассматривать их в ускоренном порядке на заседании, на которое не приглашены представители СОЭСМИ, радио и телевидения", — говорится в письме сотрудников Латвийского радио.

В письме говорится, что эти непредсказуемые изменения коснутся не только работников общественных СМИ, но и всего общества в целом. По мнению сотрудников, данное направление процесса объединения свидетельствует о непонимании политиками важности общественных СМИ в укреплении латвийского медиапространства и стремлении некоторых политиков получить большее влияние на общественное мнение за счет ослабления общественных СМИ с использованием ангажированных коммерческих СМИ и социальных сетей.

В СОЭСМИ агентству LЕТА сообщили, что поддерживают только предложения, которые касаются объединения общественных электронных СМИ с января 2024 года.

Ознакомившись с поданными предложениями и выслушав мнение сотрудников, совет направил в комиссию Сейма по правам человека и общественным делам письмо, в котором сообщается, что СОЭСМИ согласовал с юридическим бюро Сейма и Министерством юстиции третье предложение о внесении изменений в переходные положения законопроекта, чтобы совет мог организовать конкурс для членов правления объединенного СМИ и предпринять другие действия по подготовке к объединению.

Совет подчеркивает, что цель законопроекта, находящегося на срочном рассмотрении в Сейме, — создать предпосылки для правового объединения общественных СМИ в январе 2024 года. Ни одно из других представленных предложений не было согласовано с советом.

По мнению совета, изменения в использовании языков в программах общественных СМИ и другие предложения Министерства культуры и депутатов, не затрагивающие реорганизацию Латвийского радио и ЛТВ, не должны рассматриваться в срочном порядке. Эти предложения следует рассматривать в контексте медиаполитики в отношении всех СМИ, и СОЭСМИ подтверждает свою готовность активно участвовать в работе, проводимой Министерством культуры.