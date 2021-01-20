Работников центров социального ухода будут тестировать на Covid-19 раз в 2-4 дня
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Экспресс-тесты на Covid-19 для сотрудников центров социального ухода планируется проводить не чаще раза в два-четыре дня, свидетельствует информация, подготовленная для правительства Министерством благосостояния.

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В четверг, 21 января, Кабинет министров примет решение о порядке тестирования работников центров социального ухода.

Изначально планировалось, чтобы тесты проводились каждый раз перед началом работы, однако в Минздраве пояснили, что ежедневное взятие мазка из носоглотки или введение тестовой палочки в носовую полость может повредить слизистую носа, повлиять на физическое самочувствие сотрудников и их удовлетворенность условиями труда.

Вопрос о состоянии сотрудников был также поднят Министерством юстиции, которое просило разъяснить, допустим ли такой тест на ежедневной основе без последствий для здоровья. Министерство также запросило оценку юридических последствий отказа сотрудника пройти тест.

По состоянию на 31 декабря в государственных, муниципальных и частных центрах социального ухода работали 8056 человек, таким образом, общее количество необходимых тестов составляет в месяц 103 000. На приобретение этих тестов потребуется 523 тыс. евро.

Тестирование персонала запланировано на весь январь, если вакцинация персонала от Covid-19 будет проводиться в срок и в объеме, запланированном Министерством здравоохранения. При необходимости можно продолжить проведение экспресс-тестов до завершения полной вакцинации сотрудников.

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