Радары средней скорости установлены на всех 16 участках, но еще не работают

Радары установлены на всех 16 участках государственных автодорог, где в этом году планируется ввести систему контроля средней скорости, но пока не работают, сообщили агентству LETA в VSIA Latvijas valsts ceļi.

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Поставщик системы Fima Group продолжает вносить усовершенствования в ИТ-систему, после чего оборудование и система должны быть верифицированы. За задержки поставщик заплатит штраф.

Систему контроля средней скорости планируется ввести в этом году на 16 участках:

• Таллиннское шоссе (А1) от Сигули до Лиласте (14,1-20,1 км);

• Валмиерское шоссе (A2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне (54,5–62,3 км);

• Валмиерское шоссе (A3) от пересечения с дорогой Плацис-Розула (V281) до Сталбе (36,3–38,7 км);

• Рижская объездная дорога (Саласпилс–Бабите) (A5) от Стуниши до Яунмарупе (23,1–28,6 км);

• Даугавпилсское шоссе (A6):

- от Кокнесе до Стукмани (102,4-116,0 км);

- от моста через Айвиексте в Плявиняс до дома Banderi (133,5-139,2 км);

- от Крустпилса до Стурниеки (150,2-159,7 км);

• Баускское шоссе (A7) от Леяс Гуги до Иецавы (25,3–40,1 км);

• Елгавское шоссе (A8) от Сподрас до пересечения с аллеей Парка в Элее (50,0-69,2 км);

• Лиепайское шоссе (A9):

- от поворота на Калнциемс до пересечения с шоссе Елгава–Тушки–Тукумс (P98) (26,1–38,0 км);

- от пересечения с трассой Теббра-Казданга-Цилди (V1200) до Силкални (км 157,3–169,7);

• Вентспилсское шоссе (A10):

- от Варкали до Грики (24,1-30,8 км);

- от поворота на Тирельскую тропу до поворота на Смарде (44,9-52,4 км);

- от озера Гулбью до поворота на Усму (135,0-140,8 км);

• главная государственная дорога граница с Россией — Резекне — Даугавпилс — граница Литвы от Ковалишки до Рушеницы (A13) (км 81,8–88,5);

• региональная дорога Цесис–Вецпиебалга–Мадона от Яунклекери до Крустакрогса (P30) (км 22,1–29,0).

В ходе проектирования были уточнены места установки радаров, и по сравнению с изначально запланированными они изменились. Самые существенные изменения были в начале Таллиннского шоссе (А1) и на Баускском шоссе (A7).

Каждый участок будет проверяться отдельно (проверка точности измерения и выявление ошибок). При этом длина каждого участка будет точно измерена с помощью приборов для измерения расстояния, имеющихся у Латвийского национального метрологического центра, и указана в акте проверки, чтобы средняя скорость движения была рассчитана правильно и без ошибок.

В LVC рассказали, что проект реализуется со значительными задержками.

Изначально это произошло потому, что необходимо было разработать методику верификации системы контроля средней скорости. Задержки по вине поставщиков произошли в процессе строительства и продолжаются из-за недостатков в разработанных ИТ-системах.

Участок контроля средней скорости на Рижской объездной дороге (A5) от Стуниши до Яунмарупе был верифицирован в конце июня, но в ИТ-системе были обнаружены недостатки, которые поставщик в настоящее время устраняет. После того, как ИТ-система будет полностью введена в эксплуатацию, потребуется повторная верификация.

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Верификацию проводит SIA Latvijas nacionālais metroloģijas centrs. Ожидается, что верификация и необходимые согласования займут от двух до четырех недель, таким образом, первый участок контроля средней скорости на Рижской объездной дороге (А5) может начать работать уже в конце августа.

Система контроля средней скорости измеряет скорости на основе времени, затраченного на проезд определенного участка дороги. В начале и в конце участка устанавливается оборудование, которое фиксирует время въезда и выезда автомобиля на данный участок и рассчитывает среднюю скорость, с которой этот участок пройден. Если средняя скорость транспортного средства, зафиксированная системой, будет выше максимально допустимой, его владелец будет оштрафован.

Система контроля средней скорости дополнительно контролирует техосмотр транспортных средств, оплату дорожных сборов и наличие страховки OCTA.

Целью внедрения системы является контроль средней скорости движения на потенциально опасных участках дорог. Участки, где установлены радары, выбирались на основании статистики ДТП за последние три года, а также общей интенсивности движения, доли грузового транспорта и организации движения (запрет обгона).

Систему контроля средней скорости движения по результатам закупки устанавливает​​компания Fima Group за 1,261 млн евро. В том числе 900 000 евро предназначены на установку радаров средней скорости на 16 участках, а около 360 000 евро — на обслуживание в 2023-2025 гг. После окончания договора обслуживание системы будет осуществляться за счет государственного бюджета.