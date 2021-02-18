Ради вакцинации Минздрав дополнительно обучит 500 медиков
Foto: LETA

Чтобы укрепить мощности служб вакцинации, Министерство здравоохранения планирует обучить дополнительно до 500 медиков, сообщили Delfi в ведомстве.

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Министерство планирует привлечь к процессу вакцинации медиков, которые в повседневной жизни не связаны с вакцинацией - медсестер, врачей, помощников врачей, акушерок. Они будут прививать людей в пунктах вакцинации.

Обучение включает в себя теорию и практику по вакцинации от Covid-19, а также действия в случае острых побочных эффектов вроде анафилактического шока и использование вакцины согласно указаниям производителя. На обучение выделены 48 тысяч евро из средств на непредвиденные расходы.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) заявил, что в вакцинации должны быть задействованы все медики, в том числе ветеринарные врачи.

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Коронавирус Вакцинация Кришьянис Кариньш
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