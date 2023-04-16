Радио: вузы отчисляют студентов из-за недостаточного знания латышского языка

В латвийских высших школах уровень знания госязыка у студентов зачастую недостаточен для освоения программ — причем даже у студентов, для кого это родной язык, рассказали представители образовательных учреждений в эфире Латвийского радио, сообщает Rus.LSM.

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По результатам централизованных школьных экзаменов и вступительных собеседований нельзя сразу достоверно понять, насколько хорошо абитуриенты владеют латышским. Проблемы всплывают уже в процессе учебы.

В этом году из Рижского университета им. П. Страдиня (RSU) пришлось отчислить пятерых студентов именно из-за недостаточного владения латышским. В других вузах наблюдаются аналогичные проблемы.

Декан факультета фармацевтики RSU, профессор Даце Бандере пояснила, что отчисляют студентов за неуспеваемость, которая возникает из-за плохого владения латышским. Студенты поступают в университет по итогам централизованных экзаменов. Их проблемы с латышским выявляются постепенно:

"Приходим к выводу, что студент не понимает вопросы, не может ответить, проблемы с лабораторными работами и пониманием заданий... Причина исключения — плохие оценки. Все пятеро отчисленных студентов — из школ нацменьшинств, они пришли с очень хорошими знаниями по точным наукам, на которые в обучении делается упор", - добавила Бандере.

Такая тенденция в высших школах наблюдается последние три года, и ситуация лишь ухудшается, прозвучало в передаче Ģimenes studija ("Семейная студия"). Среди студентов очень многие — с блестящим латышским. Возможно, косвенной причиной плохих языковых компетенций у остальных стала пандемия Covid-19. В основном средние школы, откуда приходят поступать — рижские.

Профессор факультета психологии и искусства ЛУ, ведущий научный сотрудник Института латышского языка Анна Вулане полагает, что общий уровень латышского среди студентов становится ниже — это отголосок пандемии и того, как организован школьный учебный процесс.

При поступлении в вузы проводятся собеседования с абитуриентами. Бывают случаи, когда поступающий не может изъясниться на латышском, но еще часто бывает так, что знания у выпускника средней школы — хорошие, и это дает надежду, что он освоит вузовскую программу, пояснила Вулане.

На практике знания латышского языка хромают даже у тех, для кого он — родной. Такие студенты меньше участвуют в учебном процессе, они неактивны. Масштабы языковых проблем обнаруживаются, когда им настает пора писать более крупные научные работы.

Но правила приема — это вопорс автономии высших школ, заявила замдиректора департамента Минобразования по высшему образованию, науке и инновациям Даце Янсоне. В министерстве полагают, что вузы могут ввести более жесткие требования по языку для абитуриентов.