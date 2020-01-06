Радзевич восстановил Нормунда Нарвайшса на должности члена совета Rīgas satiksme

Держатель долей капитала Rīgas satiksme Юрис Радзевич восстановил ранее уволенного Нормунда Нарвайшса на должности члена совета Rīgas satiksme и уволил временного члена совета предприятия Наталию Мошкевичу, сообщает агентство LETA.

Нарвайшс стал членом совета в результате конкурса, но уже в декабре прошлого года новый держатель долей капитала Друвис Клейнс его уволил. Клейнс свое решение обосновал сомнениями в процедуре выбора членов совета. Он хотел видеть в совете предприятия людей, которым он доверяет.

Нарвайшс из-за изменений в законах сможет занять место члена совета только временно, так как, чтобы стать постоянным членом, надо пройти конкурс. На должности временного члена совета он сможет провести не больше года.

На данный момент в совете Rīgas satiksme работает Эрнестс Сауилитис, Юрис Швандерс, Нарвайшс и Роландс Клинцис, а одно место остается вакантным. По словам Радзевича, на временное место в совете предприятия и на свободное место будет объявлен конкурс.

“Этим шагом мы попробуем восстановить хорошие вещи и вернуть доверие кредиторов”, - сказал Радзевич.

Ранее Радзевич говорил о своих подозрениях по отношению к председателю совета Rīgas satiksme Роланду Клинцису. Держатель долей капитала думает, что Клинцис единолично решил вернуть в конкурс на должности в правлении предприятия кандидатов, которых отсеяли на первом этапе конкурса из-за репутационных рисков. Радзевич решил пока не лишать Клинциса должности, так как только сегодня получил документы, в которых обосновано изменение хода конкурса.