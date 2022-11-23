Rail Baltica: участок улицы Лачплеша по ночам будут закрывать для движения

В рамках проекта Rail Baltica на улице Лаплеша начат монтаж балок для нового путепровода. Для проведения работ с 25 ноября до 2 декабря по ночам для движения будет закрыт участок улицы Лачплеша - от улицы Сатеклес до улицы Калупес, сообщили представители компании BeReRix.

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С целью обеспечения безопасности и снижения влияния на транспортный поток в городе, монтажные работы будут производиться в ночные часы - с 22.00 до примерно 6.00 часов утра.

Учитывая, что монтаж балок является технологически сложным процессом, в график работ могут вноситься изменения. В то же время нет планов, производить работы по ночам в выходные дни, за исключением 25 ноября.

Автоводителей и жителей призывают следить за размещенными указателями и своевременно планировать маршрут.

Со 2 декабря транспортное движение на улице Лачплеша вновь будет организовано по четырем полосам, с ограничениями по сужению проезжей части, которые будут действовать до весны 2023 года. В компании BeReRix пояснили, что в ходе строительных работ в западной части улицы рабочие столкнулись с технологическими сложностями, в результате чего реконструкция улицы Лачплеша законсервирована до весны. Строительство восточной части улицы запланировано на весну, когда технологически будет возможно выполнять работы и во время проведения этих работ в течение трех-четырех недель движение будет организовано по одной полосе в каждую сторону.