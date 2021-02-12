Раймонд Паулс получил приглашение на прививку от Covid-19: Маэстро поддерживает вакцинацию населения
Foto: LETA

Выдающийся латвийский композитор Раймонд Паулс получил от Министерства здравоохранения приглашение на прививку от Covid-19. Как подтвердил сам музыкант агентству LETA, он воспользуется приглашением и пройдет процедуру вакцинации в конце февраля.

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Раймонд Паулс также заявил, что поддерживает проводимую в Латвии кампанию по вакцинации. "Мне каждый день рассказывают, что входит в состав вакцин, но это не столь существенно. Дайте людям лекарство, раз оно есть!", — сказал Маэстро.

Как сообщалось, 11 февраля началась добровольная вакцинация против Covid-19 бывших президентов Латвии и высших должностных лиц страны, чьи обязанности связаны с обеспечением непрерывности основных государственных функций.

Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена возможность пройти вакцинацию, был тщательно отобран, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.

Ссылаясь на социологические опросы, представители бюро вакцинации пояснили, что большая часть населения считает необходимым предоставить высокопоставленным должностным лицам страны возможность получить вакцину от Covid-19 на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример остальным членам общества.

Вакцинация высших должностных лиц страны началась одновременно с вакцинацией в центрах социального ухода, при этом используется одна и та же вакцина — AstraZeneca.

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президент Латвии Вакцинация Раймонд Паулс
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