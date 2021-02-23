Раймонд Паулс сделает прививку от Covid-19 в начале марта
Foto: Jānis Deinats

Маэстро Раймонд Паулс сделает прививку от коронавируса 1 марта, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Первоначально говорилось о возможности получить вакцину в конце февраля и вот как сам Паулс комментирует это: "Какой-то разговор шел о конце февраля, но ничего точно сказано не было".

По словам композитора, в целом в процессе коммуникации с Бюро вакцинации были неясности: "Там же сейчас сумасшедший дом — то один позвонит, то другой, как обычно".

Также Паулс рассказал, что во вторник ему позвонила руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича. Сам разговор композитор не комментирует, однако, признался, что в шутку спросил, когда приходить на репетицию Праздника песни и танца.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

От владельца

Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Engures nov.,
800€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Ezera iela, Dagdas nov.,
35 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
400€
Ādažu nov.,
455 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
147 500€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Vārnu iela, Centrs, Rīga,
450€
Nīcgales iela, Purvciems, Rīga,
60 500€
Parka iela, Babītes nov.,
175 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Talsu nov.,
178 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€