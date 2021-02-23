Раймонд Паулс сделает прививку от Covid-19 в начале марта

Маэстро Раймонд Паулс сделает прививку от коронавируса 1 марта, сообщает агентство LETA.

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Первоначально говорилось о возможности получить вакцину в конце февраля и вот как сам Паулс комментирует это: "Какой-то разговор шел о конце февраля, но ничего точно сказано не было".

По словам композитора, в целом в процессе коммуникации с Бюро вакцинации были неясности: "Там же сейчас сумасшедший дом — то один позвонит, то другой, как обычно".

Также Паулс рассказал, что во вторник ему позвонила руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича. Сам разговор композитор не комментирует, однако, признался, что в шутку спросил, когда приходить на репетицию Праздника песни и танца.