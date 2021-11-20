Райвис Дзинтарс: "Языковой вопрос никогда не бывает только языковым"

Председатель правления Национального объединения Райвис Дзинтарс считает, что тема укрепления позиций латышского языка по-прежнему актуальна, хотя новое поколение русскоязычных жителей владеет госязыком. Во-первых, потому что речь идет не просто о языке, а о национальной идентичности, нацбезопасности, геополитике и понимании истории. Во-вторых, есть не только "русская угроза", но и англоязычная культура ЕС, пришедшая в Латвию.

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"Языковой вопрос никогда не бывает только языковым" — заявил в интервью Delfi Plus Райвис Дзинтарс: "Это связано с национальной идентичностью, национальной безопасностью, геополитической ориентацией, пониманием истории, ценностями. Весь этот комплекс вопросов остается очень актуальным для значительной части общества. Внешние условия — ситуация на границах Беларуси и Польши, в том числе на нашей собственной границе, — тоже не позволяют забыть об этом. Мы также продолжаем получать жалобы от молодых людей, которые выросли в латышских городах, в латышской среде, не владеющих русским языком, на то, что у них требует эти знания на рынке труда, хотя прямой необходимости в этом нет".

То, что новое поколение русскоязычных жителей владеет латышским языком, перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения происходит относительно спокойно, Дзинтарс считает заслугой Национального объединения. "Мы постоянно оказывали давление, настаивали, что должны быть строгие языковые нормы, что нет необходимости просто так раздавать гражданство, что в школах должна быть большая доля латышского языка и что желательно полностью перейти на латышский язык. Это имеет положительный эффект", — говорит политик.

В то же время он не считает, что эта тема со сменой поколений себя исчерпала. "Да, молодые люди знают язык, но все же не ежедневно им пользуются. Если мы посмотрим на собравшихся 9 мая у так называемого Памятника Победы — на мероприятии, на наш взгляд, символически недружественном государству — то там есть не только пожилые люди, там много молодежи", — подчеркивает лидер Национального объединения.

Райвис Дзинтарс также признал: "Плюс национальный вопрос не рассматривается только в латышском и русском измерении, в измерении влияния России. Англицированность культуры Европейского Союза — это актуальный и легитимный вопрос".

В нынешней эпидемиологической ситуации разрешение использовать русский язык в рекламных материалах, призывающих вакцинироваться, не убедило бы старшее поколение русскоязычных, считает Дзинтарс. По его словам, даже в программах российских телеканалов, которые смотрит эта аудитория, призывают вакцинироваться.

На прямой вопрос, какую угрозу позициям латышского языка создало бы такое послабление, Дзинтарс ответил: "Так можно говорить про любой прецедент. Задача Национального объединения быть тем гарантом безопасности, который скажет — нет, в Латвии только один государственный язык. И ограничить и затормозить такие прецеденты, когда нет критической необходимости (использовать русский язык — Ред). Мы не видим здесь такой необходимости".

Полная версию интервью с Райвисом Дзинтарсом.