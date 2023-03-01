"Рано говорить об этом". Рижская дума и Rīgas satiksme ответили на жалобы студентов на новую билетную систему

Учитывая, что сейчас только завершается переходный период в реформе билетной системы Rīgas satiksme, рано говорить о возврате льгот на 90-минутные поездки для студентов. Об этом заявил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

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Кирсис подтвердил, что на этой неделе состоялась встреча представителей Rīgas satiksme и Рижской думы с Латвийским объединением студентов (LSA). Вице-мэр заявил, что нынешняя стоимость месячного билета для студентов составляет 15 евро — это дешево и выгодно.

"Если мы посмотрим на льготы, то сейчас месячный билет стоит 15 евро, что дешевле, чем когда-либо. Если разделить месяц на количество дней, то получится 0,25 евро за одну поездку в день. В том числе и цель нашей реформы — пойти навстречу тем, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Те, кто ездит реже, этого не почувствуют", — пояснил он.

Председательница правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса также подтвердила, что встреча со студентами состоялась. Однако она несогласна с утверждением LSA о том, что студенты недовольны новой системой.

"Студентам очень нравятся месячные билеты и никто не возражает против них! Студенты также хотели бы эти разовые билеты, которые в прошлом году стоили 0,30 евро за одну поездку. Это важно именно для тех студентов, которые нерегулярно пользуются общественным транспортом. Студенты очень разнообразны — очные, заочные, магистранты и докторанты. Нам предстоит оценить ситуацию, как изменятся привычки студентов", — заявила Иннуса.

Мнение о том, что пока преждевременно оценивать необходимость возврата льгот на одноразовые поездки для студентов, высказал и Кирсис. Он заявил, что со студентами была достигнута договоренность о том, что данные о пользовании студентами общественным транспортом будут пересмотрены летом.

"Пока новой системы нет, а есть переходный период, данные опроса, на мой взгляд, не репрезентативны. Мы предлагаем снова встретиться летом, когда у нас будет информация о результатах работы новой билетной системы. Данные, которые мы видим исторически, показывают, что одноразовый билет не так уж и востребован", — пояснил Кирсис.

Кроме того, в Rīgas satiksme пояснили, что муниципалитет предоставляет студентам льготы на проезд с целью оказания финансовой поддержки учащимся, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, ездят на учебу, стажировку, участвуют в общественных и спортивных мероприятиях.

Среди прочего глава правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса отметила практику в других городах Латвии, на фоне которой цена месячного билета в Риге ниже. А именно, в Риге скидки для школьников и студентов предоставляются круглый год, в отличие от других самоуправлений, например Лиепаи или Валмиеры, где льготами можно пользоваться только в течение учебного года (с сентября по июнь).

Иннуса также подчеркнула, что после реформы в целом значительно увеличилось количество пассажиров, пользующихся месячными билетами.

Согласно информации в распоряжении Rīgas satiksme, в ноябре и декабре прошлого года 28% и 26% пассажиров, которые использовали билеты без скидок, покупали месячные билеты. В свою очередь, в январе их было 59%, а в феврале и того больше — 69% пассажиров.

По словам вице-мэра Кирсиса, реформа билетной системы достигла своих основных целей, например, билетная система стала проще и легче в управлении.

Кирсис подчеркнул, что удалось ввести более справедливую для пассажиров билетную систему, которая позволяет несколько раз пересаживаться на транспортные средства других маршрутов. 90-минутный билет позволяет пассажирам продолжить путешествие, не доплачивая. Кроме того, он может быть использован в будущем при вводе расширенных маршрутов и может применяться в интеграции с железнодорожным транспортом.

Как сообщалось ранее, студенты призвали Rīgas Satiksme и Рижскую думу вернуть льготы на поездки для учащихся вузов и колледжей. LSA подчеркивает, что в связи с изменениями увеличилось количество студентов, которые предпочитают ездить "зайцем" или не пользоваться общественным транспортом вовсе. Rīgas satiksme и Рижская дума не видят проблем в новой ценовой политике.