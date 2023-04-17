Раньше не было денег: инструкцию для получения нового ПМЖ граждане России получат по почте только сейчас
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В ближайшие дни живущие в Латвии граждане РФ — бывшие граждане и неграждане ЛР — получат письма о том, что надо сделать для получения нового постоянного вида на жительство. Произойдет это только сейчас, так как раньше у Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) не было для этого денег, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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Письмо содержит информацию о том, что нужно сделать до 1 сентября, какие документы подать, на какой счет перевести пошлину за рассмотрение документов, что надо приложить копию паспорта, документ о сданном экзамене по госязыку (если человек не старше 75 лет) и др.

Глава PMLP Майра Розе подчеркнула: это проявление доброй воли, а не обязанность ведомства.

"Мы могли начать процедуру только тогда, когда получили бюджетное финансирование. Поэтому сейчас эти письма были распечатаны, и завтра или послезавтра адресаты получат их по задекларированному месту жительства", — рассказала она.

По ее мнению, государство уже оповещало этих людей достаточно. "Мы говорили и на радио, и на телевидении, сообщали у себя на сайте", — подчеркнула она.

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