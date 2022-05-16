Расходы на снос памятника в Пардаугаве зависят от того, какой технологический процесс будет выбран

Сумма расходов на демонтаж памятника в Пардаугаве зависит от того, какой технологический процесс будет применяться, заявил в понедельник в эфире "Утренней панорамы" Латвийского телевидения вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс (Латвийское объединение регионов).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Смилтенса, Сейму следует как можно скорее принять решения, которые облегчат Рижскому самоуправлению процедуры в связи с закупкой на снос памятника и правилами строительства. Рижская дума ожидает упрощения процедур, потому что тогда весь процесс можно было бы завершить быстрее.

Вице-мэр сказал, что памятник построен очень основательно и надежно. Он очень высокий — 79 метров, его сваи глубиной 22 метра вбиты в доломит, а построен он секциями по 60 сантиметров.

"А это означает, что сносить разумнее всего такими участками или участками 1,2 метра", — сказал вице-мэр. Он отметил, что произвести взрывные работы — быстрее, однако не разумнее: вокруг жилые дома, поэтому памятник нужно демонтировать "технически правильно".

Самые короткие сроки сноса памятника, по словам Смилтенса, пара месяцев "если нам удастся очень быстро добыть закон в Сейме".

Точно назвать затраты на демонтаж монумента также пока невозможно, потому что необходимо понимать, что представляет собой необходимый технологический процесс, "и из этого проистекаются расходы". Смилтенс сказал, что до сих пор были предположения о различных суммах — от 60 000 и 100 000 евро до одного миллиона евро.

"Я бы призвал любого политика не торопиться с планами, поскольку, если мы будем делать это за государственный счет, с большим участием общества, то я также хотел бы видеть в этом процессе дискуссию в обществе, и чтобы общество выбрало, что оно хотело бы видеть в этом месте", — так ответил на вопрос о благоустройстве парка Победы после сноса монумента вице-мэр Риги.

Как уже сообщалось, 13 мая Рижская дума приняла решение демонтировать памятник в Пардаугаве.