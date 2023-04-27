Расходы на социальную помощь резко возросли

В 2020 году Рижское самоуправление потратило на социальные пособия и социальные услуги 72 млн евро, в 2021 году - 87 млн евро, а в прошлом году расходы на социальную помощь резко увеличились и достигли почти 118 млн евро, пишет Diena.

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Нельзя сказать, что это только следствие войны в Украине: украинским беженцам было выделено 13,4 млн евро, а 104,5 млн евро - рижанам, говорит руководитель социального управления департамента благосостояния Рижской думы Мартиньш Моорс.

Вчера на заседании комитета по социальным делам депутаты заслушали годовой отчет о социальной помощи в столице. Председатель комитета Виестурс Клейнбергс отметил, что в докладе намечен ряд вопросов, которые предстоит решать в будущем. Например, в начале июня запланировано выездное заседание для обсуждения услуг для людей с расстройствами аутистического спектра.

Количество получателей льгот и услуг также увеличилось. В 2020 и 2021 годах социальные пособия получали около 22 000 человек, а в прошлом году число получателей пособий в Риге выросло до 26 400 человек, также пособия получили чуть более 17 000 украинских беженцев.

Число получателей социальных услуг тоже растет - с 30 тысяч в 2020 году до 35 тысяч в прошлом году.