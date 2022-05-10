Раскол СЗК привел к созданию нового политического альянса; голоса русскоязычных расцениваются как ресурс

Латвийское объединение регионов, Латвийская "зеленая" партия и Лиепайская партия намерены создать единый список под выборы в 14-й Сейм. Новый альянс уже заявил о своих амбициях доказать, что патриотизм — это не только ценность Национального объединения, либерализм — ценность не только Attīstībai/Par!, а у "Согласия" и Русского союза Латвии нет монополии на голоса русскоязычных.

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Тень Айвара Лембергса

Создание тройственного союза — Латвийского объединения регионов, Латвийской "зеленой" партии и Лиепайской партии — стало следствием фактического раскола Союза "зеленых" и крестьян (СЗК).

Якобы одним из поводов для "развода" стало то, что председатель Латвийской "зеленой" партии Эдгар Таварс обратился к руководству Латвийского Крестьянского союза (обе партии входили в СЗК) с просьбой не заключать договор с партией Latvijai un Ventspilij, которую возглавляет экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс. В кулуарах говорили и о том, что кроме желания ряда политиков избавиться от обвинений в связи с Лембергсом, обвиняемом в коррупционных преступлениях и лишь недавно выпущенным из тюрьмы под залог, расколу СЗК способствовала внутренняя борьба за то, кто станет кандидатом в премьер-министры на парламентских выборах.

Итогом стало решение Латвийской "зеленой" партии выйти из состава СЗК и на выборах объединиться с Латвийским объединением регионов, которое возглавляет вице-мэр Риги Эдвардc Смилтенс. Лидер третьей политической силу, входящей в альянс — Лиепайской партии — многолетний мэр Лиепаи Улдис Сескс.

Свою готовность участвовать в выборах от объединенного списка фактически подтвердил агентству LETA депутат Сейма Ингмар Лидака. 10 мая на пресс-конференции, посвященной созданию нового политического альянса, выступали председатель правления Латвийской "зеленой" партии и депутат Сейма Эдгар Таварс, депутат Сейма и бывший премьер-министр Марис Кучинскис, депутат Лиепайской думы и бывший мэр Лиепаи Янис Вилнитис, председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс. Присутствовали на мероприятиии заместитель председателя Тукумской краевой думы Инга Приеде, депутат Сейма Дидзис Шмитс.

Ось, объединяющая профессионалов

Во вторник, 10 мая, на пресс-конференции один из инициаторов создания списка, предприниматель Улдис Пиленс заявил, что у нового политического объединения амбициозная цель — изменить то, что сейчас Латвия является слабым звеном среди трех стран Балтии.

Пиленс выразил убеждение, что предприниматели, руководители и менеджеры должны прийти на помощь в разработке новой политики. "Я старался понять, какой может быть логика при старте в Сейм, и одна из идей заключается в том, что нам — единому списку Латвии — нужно создать ось между профессионалами, менеджерами, предпринимателями, чиновниками, врачами, учителями, преподавателями вузов, крестьянами, всеми теми, кто до сих пор не нашел места в политической структуре", — сказал Пиленс.

Пиленс подчеркнул, что патриотизм не является ценностью только для Национального объединения, либеральное общество — ценностью только для Attīstībai/Par!, а "Согласие" и Русский союз Латвии (РСЛ) — не обладают монополией на русскоязычные голоса.

Пиленс, как сообщает LETA, не исключает, что к новому альянсу присоединятся другие партии со схожими ценностями.

Русский фактор

В политических кулуарах уже циркулируют слухи и о том, что с монополией "Согласия" и РСЛ новый объединенный список будет бороться, привлекая политиков, узнаваемых русскоязычными избирателями. К тому же у партий-выходцев из СЗК традиционно низкий рейтинг в Риге. На выборах в 13-й Сейм за СЗК в столице проголосовали только 4,8% избирателей при гораздо более высоком рейтинге в других регионах страны

По неофициальной информации, в объединенный список могут быть приглашены депутат Сейма Вячеслав Домбровский, который был фронтменом "Согласия" в Риге на последних парламентских выборах и бывший мэр столицы, ныне депутат Рижской думы от оппозиции Олег Буров, возглавляющий партию "Честь служить Риге".

В разговоре с порталом Delfi.lv Вячеслав Домбровский не исключил, что "такое развитие событий возможно".

В свою очередь, Олег Буров ответил Delfi.lv, что "на 16.25 вторника, 10 мая, предложение о сотрудничестве не поступило", однако признал, что, если поступит, то переговоры состоятся. По словам Олега Бурова, практика доказывает, что объединения партий добиваются большего успеха, нежели партии по отдельности.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября этого года.