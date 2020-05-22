Раскрыты детали отчета аудиторов: рижанам грозит 5 млн евро пени от Rīgas siltums, тепловые сети в ужасном состоянии

В пятницу, 22 мая, на внеочередном собрании муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) уменьшило количество членов правления до трех. Места в правлении RNP лишились Эрнест Саулитис и Уна Скрастиня. Также была предоставлена дополнительная информация об отчете независимого аудитора.

Например, что в отношении выполнения отдельных закупок и договоров на услуги были констатированы существенные нарушения и несоответствующая для хорошего управления практика.

"Существуют обоснованные опасения, что исполнитель услуг PS Siltumserviss Rīga не выполнил предусмотренное пункты договора закупки технического обслуживания теплосетей, в результате чего не был рассчитан и будет взиматься неустойка. Установленная аудитом структура закупки создает обоснованные подозрения в том, что закупка уже первоначально была организована в интересах одного претендента, так как победившее в закупке предприятие в оценке конкурсных предложений получило максимальное количество пунктов за услуги, которые по констатации аудитора в установленные сроки не оказывались", — говорится в полученном DELFI сообщении от Рижской думы.

Отмечается, что на собрании не было получено объяснение, почему эта ситуация не была зафиксирована и не последовали соответствующие действия.

Также не было получено объяснение, как могла образоваться ситуация, что у многолетнего исполнителя этих услуг Rīgas siltums (RS), которое принимало участие в конкурсе и было заинтересовано продолжать работу с RNP, техническое состояние тепловых узлов было настолько катастрофическим, что пришлось проводить работы в аварийном режиме.

Пока что все еще неясно, были ли аварийные ремонтные работы обоснованными и не создали ли они для предприятия и жителей дополнительные расходы. В аудите констатировано, что общие расходы на работы по содержанию системы теплоснабжения в период с 2017 по 2019 год выросли почти в 4 раза — с 1,1 млн евро в 2017 году до 4 млн евро в 2019 году. Различные произведенные аварийные ремонтные работы в целом в 2019 году сократили накопления домов на 6 млн евро.

Аудиторы обратили внимание и на то, что с середины 2019 года RS применяет штраф RNP за просроченные платежи. Заключенные договоры с RS и жителями, учитывая сроки расчетов, уже изначально создавали ситуацию, что будут рассчитаны проценты просрочки, которые должны быть оплачены жителями.

В итоге, подчеркивает аудитор, общий размер растет космическими темпами : с 42 тысяч евро в июне 2019 до 1,6 млн евро в феврале 2020 года. По расчетам аудиторов, к концу 2020 года размер пени может составить 5 млн евро. Из полученной информации не была получена уверенность в том, что RNP совершил все возможные действия, чтобы решить эту ситуацию.

Как сообщалось, компания Ernst&Young по результатам аудита в РНП заявила, что участие Рижской думы в RNP не является целесообразным и должно быть прекращено. Аудиторы также указали, что процесс планирования бюджета RNP неэффективен и основан на поступлениях, требующих проверки, а контроль за затратами не осуществляется, что приводит к росту платы за обслуживание и общих затрат.