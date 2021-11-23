Распространение фейков, в том числе про Covid-19, может стать наказуемым

В Уголовный закон Латвии могут быть внесены поправки, которые предусматривают введение наказания за распространение ложной информации, в том числе в связи с эпидемиологической ситуацией.

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Поправки к закону подготовит Министерство юстиции, заявили во вторник на заседании Комиссии Сейма по социальным и рабочим вопросам представители минюста.

В ходе заседания комиссии депутат Андрис Скриде (AP) подал поправки к Закону об эпидемиологической безопасности, согласно которым может быть введен денежный штраф за призывы нарушить нормы эпидемиологической безопасности и наказывать тех, кто распространяет фейк-новости в связи с эпидемиологической ситуацией.

Однако представители Министерства юстиции отметили, что введение таких мер может привести к целому ряду проблем. По словам Иоланты Лауры, ложная информация чаще всего распространяется через интернет. Для того, чтобы доказать факт нарушения закона, необходимо получить данные о пользователе. В рамках административного процесса получение данных невозможно. Кроме того, в ЕС принято выдавать такую информацию лишь в связи с тяжкими преступлениями. С юридической точки зрения у фейковых новостей и дезинформации нет определения. Поэтому оценивать степень правдивости придется какой-либо структуре.

Другой представитель Минюста Улдис Земзарс заявил, что распространение ложных новостей практически невозможно доказать в рамках административного процесса. Однако уже сейчас можно призвать к уголовной ответственности за распространение ложной информации с хулиганскими намерениями.

По словам Земзарса, министерство разрабатывает поправки к Уголовному закону, которые предусматривают ответственность за распространение ложных новостей. Сейчас министерство рассматривает два варианта: ввести отдельную статью за распространение фейков или внести поправки в статью о хулиганстве.

После предоставленной представителями министерства информации Скриле отозвал свои предложения. Депутаты поддержали позицию министерства внести поправки в Уголовный закон. Сейчас он представлен на рассмотрение в Сейм.