Расширен круг людей, которых будут тестировать на COVID-19, в больницах ограничены посещения

Все, кто недавно вернулся или вскоре вернется из Испании, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии, должны две недели наблюдать за своим здоровьем и смогут сдать анализы на дому при появлении симптомов коронавируса COVID-19, сообщил директор департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

Новые страны были включены в список зон распространения вируса из-за высоких показателей интенсивности заболевания, а также потому что были случаи, когда путешественники в этих странах заражались коронавирусом, сообщил Перевощиков.

Обычные туристы должны в течение двух недель следить за своим здоровьем и при первых симптомах сообщать о них 113. Если путешественник работает с детьми, является медиком или работает в центре социального ухода, то по возвращении он не должен идти на работу, а позвонить семейному врачу и открыть больничный лист.

В свою очередь, инфекционист Уга Думпис сообщил, что все, кто недавно вернулся или вскоре планирует вернуться из стран, признанных регионом распространения COVID-19, и у них в ближайшие две недели были запланированы операции или манипуляции, должны сообщить об этом больнице и отменить визит. “К сожалению, таких пациентов в течение 14 дней мы не можем оперировать, так как существуют риски для других пациентов”, - объяснил Думпис.

Думпис призывал пациентов со всеми вопросами звонить в больницу по телефону. Помимо прочего, в больницах будут введены ограничения для посетителей. По его словам, были случаи, когда к пациентам приходят родственники, только что вернувшиеся с горнолыжных курортов и такие посещения являются угрозой для пациентов.

Как уже сообщилось, в Латвии зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом COVID-19, около 200 человек находятся на карантине. Девять эпизодов заболевания произошли в пределах одной туристической группы, 7 марта вернувшейся из Италии.