Рассматривается три варианта проведения централизованных экзаменов

Министерство образования и науки (МОН) рассматривает три варианта проведения централизованных экзаменов, в том числе их организацию в июне или июле.

Согласно плану МОН, если после 12 мая чрезвычайная ситуация в стране продлена не будет, государственные проверочные работы для учащихся 9-х классов и централизованные экзамены для учащихся 12-х классов могут состоятся в июне или июле. Если чрезвычайная ситуация будет продлена, экзамены состоятся позже.

Только в случае, если меры безопасности в связи с распространением Covid-19 не будут отменены в долгосрочной перспективе, допускается, что школьники могут закончить этот учебный год со средними годовыми оценками.

Окончательное решение об организации государственных проверочных работ будет принято на основании дальнейшего развития эпидемиологической ситуации, рекомендаций Министерства здравоохранения и действий остальных стран Европейского союза (ЕС).

Во вторник, 14 апреля, пройдет дистанционная конференция министров образования и науки стран ЕС, на которой будут обсуждаться действия стран в сфере образования, включая варианты проведения централизованных экзаменов.

Министр образования и науки Илга Шуплинска заявила, что, поскольку проведение государственных проверочных работ затрагивает тысячи школьников и преподавателей, МОН заинтересовано в том, чтобы объявить о решении как можно скорее. Шуплинска выразила надежду на то, что решение будет принято не позднее начала мая.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение внести поправки в распоряжение о чрезвычайной ситуации, согласно которым запланированные на 12-15 мая централизованные экзамены по иностранным языкам в школах не состоятся.