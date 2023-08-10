Рассылка на телефоны жителей сообщений об угрозах: система может быть внедрена в 2024 году

Стихия, накрывшая Латвию в понедельник, 7 августа, актуализировала вопрос об оповещении жителей об угрозах. В частности, о том, почему государство до сих пор не организовало систему массовой рассылки на мобильные телефоны жителей соответствующих сообщений. Министерство внутренних дел спустя три дня отчиталось: такая система может быть внедрена уже в следующем году.

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Если удастся успешно произвести закупку, то в конце этого года будет заключен договор о внедрении так называемой системы сотового вещания в Латвии, которая позволит своевременно оповещать жителей об угрозах, информирует агентство LETA.

Информационный центр МВД производит работы по внедрению системы сотового вещания. В том числе — завершено изучение внедрения системы, а также достигнуто общее понимание архитектуры системы и процедур сотрудничества в ходе обсуждений с латвийскими операторами мобильной связи, сообщили агентству LETA в министерстве.

В настоящее время объявлена ​​процедура госзакупок "Создание и сопровождение Системы раннего оповещения (ABS+) в течение четырех лет", и проводится оценка документов, которые для участия в первом туре конкурса подали пять претендентов.

Второй тур закупки планируется объявить в сентябре, а в случае успеха процедуры уже в конце этого года планируется заключить контракт с исполнителем. Предварительная сумма заказа составляет 4 270 500 евро, которые предоставляет Европейский фонд регионального развития.

К системе предъявляются высокие требования доступности. В том числе, в процесс должна быть вовлечена инфраструктура трех мобильных операторов — LMT, Tele2 и BITE. Начало эксплуатации системы запланировано на 2024 год.

Как уже сообщалось, 13 апреля 2021 года Кабинет Министров поддержал предложение МВД по совершенствованию национальной системы раннего оповещения, которое предусматривает внедрение в Латвии так называемого сотового вещания. чтобы в случае опасности жители могли получать соответствующие сообщения на свои мобильные телефоны.

Это означает, что люди, которые будут находиться в опасной зоне, получат информацию об угрозе, а также рекомендуемые действия на свои мобильные телефоны одновременно. Использовать систему сотового вещания можно будет вне зависимости от размера зоны, пораженной угрозой, и количества абонентов сотовой связи в конкретном регионе.