Растет количество госпитализированных, получивших травмы на скользких улицах
Foto: LETA

Количество пациентов в Больнице травматологии и ортопедии увеличивается из-за травм на скользких улицах, сообщили агентству LETA в больнице.

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По словам представителя больницы Дагнии Дижбите-Сварински, в течение дня ситуация была спокойной, количество больных невелико, и казалось, что люди прислушались к предупреждениям как можно меньше выходить на улицу во время обледенения, но теперь количество пациентов растет. В настоящее время в очереди на прием ожидают 26 человек с различными травмами.

Член правления больницы Модрис Циемс заявил, что приемное отделение рассчитано на 50 пациентов в день. С 70 травмированными Больница травматологии и ортопедии тоже справится, но при 100 пациентах образуется "затор".

Он призывает людей быть осторожными, прислушиваться к предупреждениям и не ходить по улицам без надобности.

В Рижской 2-й больнице большого наплыва пациентов из-за скользких дорог пока нет. Председатель правления больницы Сандис Петронис сообщил, что к 16 часам в учреждение поступили десять человек с травмами, что является нормальным числом для стандартного зимнего дня. Однако он допускает, что количество пациентов к вечеру может увеличиться.

Большинство пациентов, поступивших в больницу, были женщины старше 50 лет. Среди наиболее распространенных травм — переломы основания кисти или голени, но были также переломы плеча и лодыжки.

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