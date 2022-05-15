Расторгнуто соглашение с Беларусью о перевозке военных грузов через порты Латвии

С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через латвийские порты. Об этом информирует Министерство сообщения Латвии.

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"Соглашение о прямой перевозке грузов военного назначения железнодорожным транспортом из Республики Беларусь в третьи страны с использованием портов Латвийской Республики по решению правительства было принято 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз.

Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО. В связи с этим Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим правилам. Также госуправление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контекст войны России в Украине", - отмечается в заявлении Минсообщения.