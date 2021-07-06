Растут суммы поддержки, выделяемые медикам от фармацевтических фирм

Пять лет назад стали публично доступны сведения о финансовой поддержке, выделяемой фармацевтической отраслью врачам и обществам врачей. Эти данные в свое время стали публиковать, чтобы обеспечить прозрачность и снизить риски конфликта интересов. Но эта цель не вполне достигнута, сообщает Латвийское телевидения (LTV). Данные — не прослеживаемые, а оказываемая поддержка не контролируется, надзора нет, пишет портал Rus.lsm.lv.

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Пять лет назад журналисты сделали то, чего до того никто не делал: обобщили платежи фармацевтических фирм врачам. Это стало возможным потому, что с 2016 года такие данные публичны. Только чиновники ими не занимались, а журналисты — заинтересовались и изучили. Тогда стало понятно, что медики за деньги фармбизнеса ездят в командировки, на зарубежные конгрессы, посещают семинары. Не создает ли это рисков коррупции и не порождает ли конфликт интересов — никто не следил.

С того исследования прошло пять лет. И Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica вместе с LTV решил удостовериться, что изменилось с тех пор. Выяснилось, что данные за 2019 год стали подробнее, но обрабатывать и анализировать их по-прежнему технически сложно. Суммы, выделяемые фармбизнесом врачам и их организациям, из года в год растут. В 2019-м это было почти 5 млн евро. А в совокупности за пять лет — 18,5 миллиона.

Крупнейшими получателями этого вспомоществования являются общества врачей. Фирмы выделают им деньги на различные цели, в том числе на посещение членами этих организаций конференций, на зарубежные поездки. Но оплачивают, причем щедро, и заседания самих обществ — с угощением.

Щедрее всего поддерживают Латвийское общество кардиологии: в 2019 году оно получило 200 тысяч евро. Глава общества, врач-кардиолог Андрей Эрглис, рассказал, что общество оплачивает деловые поездки специалистам. Что такое "поехать по делу"? Это значит, что определены, например, основные положения на заседаниях группы, где и Латвия участвует.

На втором месте по размеру получаемой поддержки (155 тысяч евро) — Латвийская ассоциация эндокринологов. Из этих средств в основном оплачивается участие специалистов в зарубежных конференциях.

На третьем месте — Латвийская ассоциация семейных врачей (104 тыс. евро). На получаемые средства она в основном проводит собственные заседания.