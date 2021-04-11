Разговоры по мобильным телефонам чаще прослушивают полиция и спецслужбы

Единственное в Латвии устройство для прослушивания мобильных телефонов в прошлом году, как и ранее, чаще всего использовалось Государственной полицией и спецслужбами, говорится в отчете Бюро по защите Сатверсме.

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В отчете говорится, что в прошлом году устройство чаще всего использовалось крупнейшим следственным учреждением в Латвии - Государственной полицией, которая подала 33% заявлений на прослушивание разговоров. Служба государственной безопасности (СГБ) инициировала 18,5% прослушек, а Служба военной разведки и безопасности - 12,7%.

В прошлом году Бюро по защите Сатверсме (БЗС) инициировало 12% прослушек, Государственная пограничная служба - 7,7%, управление налогово-таможенной полиции - 7,2%, Бюро внутренней безопасности - 3,7% и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - 4%.

Также мобильные разговоры прослушивали Управление мест заключения, военная полиция и управление внутренней безопасности Службы государственных доходов.

В распоряжении БЗС находится единственное в Латвии официальное устройство для прослушивания мобильных разговоров.

Прослушка является одним из доказательств в уголовном процессе, хотя можно собирать доказательства и другими методами.