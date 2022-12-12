Разгул стихии: из-за снегопада в понедельник в Риге могут отменять или задерживать авиарейсы

Из-за плохих метеоусловий в понедельник могут быть отменены или задерживаться некоторые авиарейсы. Об этом предупреждают утром 12 ноября представители международного аэропорта "Рига".

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Затяжные снегопады, метели и сильный ветер могут оказать влияние на график полетов по всей Европе, включая и Ригу.

В этой связи многие рейсы сегодня будут откладываться, задерживаться и даже отменяться.

Пассажиров, у которых на сегодня запланированы авиаперелеты в Ригу или и Риги, просят следить за оперативной информацией на домашней странице международного аэропорта "Рига". В случае необходимости также призывают связываться с авиакомпаниями.