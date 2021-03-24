Pixabay/marian anbu juwan
Foto: Pixabay/marian anbu juwan

Секретариат совета по кризисному управлению разработал критерии для введения локдауна в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации. Документ под названием "Концепция D+" будет рассмотрен сегодня Кабинетом министров.

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Он предусматривает очень строгие ограничения, которые будут введены при наступлении одного из следующих критериев: 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 увеличится на 20%; заболеваемость достигнет 600 случаев на 100 000 населения; заполненность коек в больницах достигнет 70% обычного количества; заполненность коек в отделениях интенсивной терапии превысит 70%.

Если наступит какой-либо из этих критериев, в течение четырех дней должны быть разработаны конкретные ограничения, которые правительство должно утвердить за три дня до вступления в силу.

Секретариат совета по кризисному управлению рекомендует ввести в таком случае обязанность людей находиться по месту жительства и покидать его только в случае обоснованной необходимости.

В этом случае очно посещать медицинское учреждение можно будет только для теста на Covid-19 или прививки.

Будет разрешено посещение ближайших продуктовых магазинов, часовая прогулка два раза в сутки на расстояние не более 3 км от места жительства. Лицам, находящимся в самоизоляции или на карантине, не будет разрешено покидать место проживания.

Допускается также индивидуальная физическая нагрузка на улице до одного часа два раза в день на расстоянии до 3 км от места жительства. Разрешено будет посещение лиц, которые нуждаются в уходе, посещение санкционированных собраний, шествий или пикетов, религиозных объектов, похорон, свадеб или крещений.

В случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации на месте смогут работать только работники, обеспечивающие срочные и неотложные услуги. Из торговых объектов смогут работать только аптеки, АЗС и магазины продуктов питания и товаров первой необходимости.

В случае критической эпидемиологической ситуации смогут работать средства массовой информации, а заведения общепита должны продавать еду только навынос.

В этом случае будут запрещены все спортивные и культурные мероприятия, тренировки разрешены только профессиональным спортсменам. Будут закрыты музеи под открытым небом, природные тропы и спортивные площадки под открытым небом.

В сфере образования будет прервано очное обучение во всех образовательных учреждениях, за исключением дошкольного образования для детей, законные представители которых не могут сами присматривать за детьми.

Междугородний и городской пассажирский транспорт должен быть заполнен на 50%. Также на транспорте будут отменены все виды льгот, предоставляемых государством и самоуправлениями.

Также будут прекращены все международные пассажирские перевозки по воздуху, суше и воде и все туристические услуги.

Медицинские учреждения продолжат предоставлять неотложную медицинскую помощь, включая стоматологию, необходимые обследования и консультации, услуги семейных врачей, услуги Государственного центра доноров крови, вакцинации, услуги по уходу на дому, услуги для беременных и лабораторные услуги.

Ограничения будут контролироваться Государственной полицией, муниципальной полицией и Государственной пограничной охраной.

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LETA

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LETA

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Коронавирус D Кабинет министров
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