Разработка имиджа Латвийского государства откладывается. Приостановлена закупка

Бюро по надзору за закупками приостановило закупку Латвийским агентством инвестиций и развития услуги разработки исследования, стратегии и плана действий для создания национального имиджа Латвии. Сумма закупки — полмиллиона евро. Процесс разработки рекламного образа государства теперь может задержаться на полгода.

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Об этом в среду сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

На тендер, объявленный Латвийским агентством инвестиций и развития, подали заявки

три участника — компания Hill + Knowlton Limited, предлагающая выполнить работы за 525 000 евро, испанская компания Bloom Consulting, оценившая свои услуги в 530 000 евро, а также SIA McCann Rīga, назвавшая сумму в 535 000 евро.

Одновременно было получено три жалобы на положения тендера. Бюро по надзору за закупками пришло к выводу, что некоторые из оспариваемых требований положений тендера действительно вызывают вопросы. Поэтому еще 14 сентября было принято решение об отмене закупок.

Как сообщает Латвийское телевидение, например, отменено требование о том, что специалиста должны иметь предыдущий опыт работы в одной команде. По мнению Бюро по надзору за закупками, необоснованным является и возможность подтвердить квалификацию уже незавершенным проектом, а также требование иметь в разработке исследования образа государства как минимум на двух континентах.

Латвийское агентство инвестиций и развития взялось само разработать стратегию развития образа государства до конца года, однако на право произвести исследование и разработать план действия нужно было объявить закупку.

Планировалось, что по итогам закупки будет заключен договор на сумму 540 тысяч евро, об этом сообщало агенство LETA.

На конкурс было подано три жалобы. Их прислала SIA Alpha Baltic Media и SIA HBS Latvia, а также Байба Лиепиня.