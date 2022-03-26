Разрешения на пребывание в Латвии выданы 50 000 гражданам России

Политики начали дискуссию об изменениях к Закону об иммиграции, предусматривающих прекращение выдачи новых временных видов на жительство в Латвии гражданам России. Мнения сторон по этому вопросу расходятся. Но сколько граждан России уже получили вид на жительство в Латвии? Короткий ответ: примерно столько же людей проживает в Юрмале или Елгаве, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на "Панораму" Латвийского телевидения.

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В прошлом году Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) выдало 1450 разрешений на временное проживание гражданам России. Наиболее распространенными причинами являются работа, воссоединение семьи и учеба. Всего, по данным УДГМ, в Латвии насчитывается около 10 300 граждан России с действующими разрешениями на временное проживание.

"Временный вид на жительство может быть выдан на срок до пяти лет. Если человек приезжает в Латвию на работу и имеет трудовой договор на один год, то и временный вид на жительство будет предоставлен на один год", — пояснила представитель УДГМ Мадара Пуке: "По истечении срока временного вида на жительство, в первую очередь, лицо имеет право продлить его, если продолжает учебу или трудовые отношения. Прожив в Латвии пять лет подряд и освоив латышский язык, лицо может подать заявление на получение постоянного вида на жительство".

А вот и самое интересное — оказывается, 40 955 граждан России получили постоянный вид на жительство в Латвии. Так, вместе с получателями 10 300 временных видов на жительство их около 51 200. Для сравнения, это больше, чем проживает в Юрмале, или чуть меньше, чем в Елгаве.

"Примерно 32,3 тысячи из этих людей — наши собственные бывшие граждане и неграждане, которые приняли российское гражданство, проживая в Латвии. Им выдан постоянный вид на жительство. Так образовалось большая цифра", — пояснили в УДГМ.

Закон об иммиграции предусматривает ряд случаев, когда вид на жительство может быть аннулирован, например, за различные правонарушения. Однако УДГМ пока не готово раскрыть, насколько часто эта норма применялась к гражданам России.