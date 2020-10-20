Разрешены очные занятия по интересам школьникам одного класса и членам одного домохозяйства
Foto: Shutterstock

До 6 ноября будут разрешены очные занятия по интересам школьникам одного класса, воспитанникам одной группы и членам одного домохозяйства, предусматривают поддержанные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее было предусмотрено, что очно могут проходить только индивидуальные занятия по интересам и получению профессиональной квалификации.

В случае, если программа обучения по интересам реализуется на месте в учебном заведении, пересечения разных "социальных пузырей" не происходит.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt