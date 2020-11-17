"Развитие/За!" пока не сумело определиться, кто сменит Пуце на посту министра

Политическое объединение "Развитие/За!" во вторник, 17 ноября, не сумело принять решение по поводу новой кандидатуры на пост министра защиты окружающей среды и регионального развития, который освободился с связи с уходом Юриса Пуце с этой должности. Об этом сообщает LETA со ссылкой на слова лидера "Развитие/За!" Даниэля Павлютса.

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Ранее входящая в состав "Развитие/За!" партия "Для развития Латвии" выдвинула кандидатом депутата Артура Тома Плешса, однако его кандидатура на уровне объединения пока что не одобрена.

Выбор "Для развития Латвии" пал на Плешса, так как он до сих пор работал парламентским секретарем министерства, поэтому лучше всех ориентируется в работе ведомства, сможет обеспечить последовательную реализацию политических инициатив, в том числе закончить работу на административно-территориальной реформе, указали в партии.

Как уже сообщалось, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", рассказал в эфире LTV, что министр охраны среды и регионального развития просил у него дать пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. То есть, Пуце незаконно использовал пропуск. Эту информацию сейчас проверяет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а сам Пуце решил подать в отставку.

Пуце агентству LETA сообщил, что сохранит мандат депутата Сейма и вернется работать в парламент вместо Даце Блуке. На вопрос о том, что он может ответить тем, кто ждет его отставки с должности депутата Сейма, Пуце сказал, что он уже взял ответственность за свои неправильные действия, покинув должность министра.

Это не первый раз, когда Пуце покидает должность из-за подозрений в конфликте интересов и неэтичных действиях. В 2013 году он ушел в отставку с поста госсекретаря Министерства экономики, так как общество Ascendum под руководством его жены Зайги Пуце получало крупные пожертвования от предприятий, заинтересованных оказать влияние на политику Минэкономики. Тогдашний министр экономики Даниэлс Павлютс обратился в KNAB с просьбой проверить пожертвования Ascendum и заявил, что сам готовился уволить Пуце.