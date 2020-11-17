"Развитие/За!" пока не сумело определиться, кто сменит Пуце на посту министра
Foto: DELFI

Политическое объединение "Развитие/За!" во вторник, 17 ноября, не сумело принять решение по поводу новой кандидатуры на пост министра защиты окружающей среды и регионального развития, который освободился с связи с уходом Юриса Пуце с этой должности. Об этом сообщает LETA со ссылкой на слова лидера "Развитие/За!" Даниэля Павлютса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее входящая в состав "Развитие/За!" партия "Для развития Латвии" выдвинула кандидатом депутата Артура Тома Плешса, однако его кандидатура на уровне объединения пока что не одобрена.

Выбор "Для развития Латвии" пал на Плешса, так как он до сих пор работал парламентским секретарем министерства, поэтому лучше всех ориентируется в работе ведомства, сможет обеспечить последовательную реализацию политических инициатив, в том числе закончить работу на административно-территориальной реформе, указали в партии.

Как уже сообщалось, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", рассказал в эфире LTV, что министр охраны среды и регионального развития просил у него дать пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. То есть, Пуце незаконно использовал пропуск. Эту информацию сейчас проверяет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а сам Пуце решил подать в отставку.

Пуце агентству LETA сообщил, что сохранит мандат депутата Сейма и вернется работать в парламент вместо Даце Блуке. На вопрос о том, что он может ответить тем, кто ждет его отставки с должности депутата Сейма, Пуце сказал, что он уже взял ответственность за свои неправильные действия, покинув должность министра.

Это не первый раз, когда Пуце покидает должность из-за подозрений в конфликте интересов и неэтичных действиях. В 2013 году он ушел в отставку с поста госсекретаря Министерства экономики, так как общество Ascendum под руководством его жены Зайги Пуце получало крупные пожертвования от предприятий, заинтересованных оказать влияние на политику Минэкономики. Тогдашний министр экономики Даниэлс Павлютс обратился в KNAB с просьбой проверить пожертвования Ascendum и заявил, что сам готовился уволить Пуце.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

9

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Юрис Пуце "Для развития Латвии" KNAB LTV Rīgas satiksme Даниэл Павлютс Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений