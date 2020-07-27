"Развитие/За!" предлагает штрафовать тех, кто пользуется услугами проституток

В закон о регулировании проституции могут добавить административное наказание для клиентов. Такой вариант предлагает партия "Развитие/За!", сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как рассказала агентству парламентский секретерь Министерства внутренних дел Сигне Боле, премьер-министр Кришьянис Кариньш дал задание коалиции до 13 июля разработать свои предложения по законопроекту. Получено было только одно предложение, от "Развитие/За!": наказывать не оказывающего сексуальные услуги, а клиента. Ранее такую норму предлагали ввести также отдельные неправительственные организации.

Депутаты Сейма сейчас отправились на летние каникулы, поэтому пока что дискуссии на тему законопроекта остановились. В начале августа из отпуска вернется министр внутренних дел Сандис Гиргенс, и тогда консультативный совет по общественной безопасности МВД продолжит дискуссии. После дискуссий в министерстве закон будет обсуждать коалиция, затем он отправится на утверждение правительства, а затем за него проголосует Сейм.