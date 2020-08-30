На внеочередных выборах в Рижскую думу победил объединенный список "Для развития/За!"/"Прогрессивных", за который в общей сложности проголосовали 26,16% избирателей. Delfi обобщил информацию, кто получил больше всего голосов в разных районах Риги.
Центр Риги: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (37,58%), "Новое Единство" (21,33%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (9,72%).
Вецрига: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (35,7%), "Новое Единство" (19,7%), "Честь служить Риге" (18,13%).
Пурвциемс: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (23,45%), "Согласие" (20,28%), "Новое Единство" (12,32%).
Плявниеки: "Согласие" (29,96%), "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (16,29%), Русский союз Латвии (11,24%).
Иманта: "Согласие" (22,71%), "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (20,11%), "Новое Единство" (12,04%).
Кенгарагс: "Согласие" (24,98%), "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (18,56%), "Новое Единство" (10,92%).
Тейка: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (32,44%), "Новое Единство" (18,37%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (11,83%).
Межапарк: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (32,37%), "Новое Единство" (24,53%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (8,45%).
Золитуде: "Согласие" (25,11%), "Развитию/За!"/"Развитие" (19,49%), "Честь служить Риге" (10,8%).
Чиекуркалнс: "Развитию/За!"/"Развитие" (27,06%), "Новое Единство" (26,16%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (10,13%)
Межциемс: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (24,51%), "Согласие" (16,56%), "Новое Единство" (14,93%).
Агенскалнс: "Развитие/За!"/"Развитие" (34,37%), "Новое Единство" (20,46%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (10,7%).
Ильгюциемс: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (22,2%), "Согласие" (21,1%), "Новое Единство" (14,89%).
Торнякалнс: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (36,84%), "Новое Единство" (18,87%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (11,32%).
Зиепниеккалнс: "Развитие/За!"/"Развитие" (25,12%), "Согласие" (15,81%), "Новое Единство" (15,75%).
Саркандаугава: "Согласие" (24,17%), "Развитие/За!"/"Развитие" (20,22%), "Новое Единство" (10,4%).
Засулаукс: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (26,42%), "Новое Единство" (15,98%), "Согласие" (15,14%).
Югла: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (26,13%), "Новое Единство" (16,73%), "Согласие" (13,56%).
Вецмилгравис: "Согласие" (25,19%), "Развитие/За!"/ "Развитие" (18,06%), "Новое Единство" (10,05%).
Болдерая: "Согласие" (29,04%), "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (15,8%), "Русский союз Латвии" (8,97%).
Московский форштадт: "Согласие" (21,85%), "Развитие/За!"/"Развитие" (20,63%), "Новое Единство" (11,56%).
Браса: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (37,93%, "Новое Единство" (23,46%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (10,73%).
Петерсала: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (29,99%), "Новое Единство" (16,17%), "Согласие" (14,09%).
Дарзциемс: "Согласие" (23,12%), "Развитие/За!" /"Развитие" (20,91%), "Новое Единство" (11,05%).
Дзирциемс: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (27,74%), "Новое Единство" (17,34%), "Согласие" (13,25%).
Дарзини: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (22,5%), "Согласие" (15,43%), "Новое Единство" (11,64%).
Даугавгрива: "Согласие" (38,06%), "Развитие/За!"/"Развитие" (11,5%), Русский союз Латвии (10,5%).
Гризинькалнс: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (36,39%), "Новое Единство" (19,02%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (11,57%).
Вецаки: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (24,91%), "Новое Единство" (24,56%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (17,24%).
Яунциемс: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (27,98%), "Новое Единство" (20,65%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (11,50%).
Букулты: "Развитие/За!"/"Прогрессивных" (30, 41%), "Новое Единство" (19,32%), Национальное объединение - Латвийское объединение регионов (16,30%).