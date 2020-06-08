РБРТ надеется этим летом вернуть в Ригу как минимум 80% туристов из стран Балтии

С помощью кампании "Рига без тебя — не Рига" Рижское бюро по развитию туризма (РБРТ) уже этим летом надеется вернуть в столицу по меньшей мере 80% туристов из стран Балтии, сообщила пресс-служба РБРТ.

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РБРТ запустила кампанию по коммуникации "Рига без тебя — не Рига", цель которой состоит в том, чтобы ответственным и безопасным способом уже этим летом вернуть в столицу рижан, местных и иностранных туристов. В честь начала кампании и пробуждения города сегодня, 8 июня, на площади Бривибас были открыты крупноформатные буквы "R…GA", приглашающие каждого стать частью столицы, говорится в пресс-релизе.

Цель кампании заключается в том, чтобы уже этим летом вернуть в латвийскую столицу местных и зарубежных путешественников, соблюдая при этом все правила безопасности. Кампания является одним из пунктов плана РБРТ по оздоровлению туристической отрасли, который предполагает инвестиции в размере 780 тысяч евро.

"Рига — не только столица Латвии, но и сердце ее социальной жизни. Конечно же, вернуться к обычной жизни мы пока не можем, но постепенно и осторожно город должен возвращаться к привычному ритму. Поэтому я призываю всех предпринимателей продуманно и с соблюдением мер безопасности открывать свои двери для гостей, а рижан — активизировать жизнь в городе, но ответственно и осторожно, — заявил руководитель временной администрации Рижского самоуправления Эдвин Балшевицс. — Сейчас предприниматели могут не платить пошлину за уличную торговлю и упрощенным способом согласовать открытие летних кафе. Кроме того, завтра на заседании думы мы планируем перенести введение туристической пошлины на один год — с 1 января 2022 года. Надеюсь, что это поможет туристической отрасли быстрее оправиться от кризиса, а жителям и гостям города — наслаждаться Ригой и в этот период, полный испытаний".

"До Covid-19 многие вещи казались нам очевидными, а теперь кажутся эксклюзивными. Например, возможность посетить концерт, театральное представление, ресторан или парикмахера. Перед кризисом мы призывали соблюдать дигитальный детокс, а теперь люди соскучились по живому общению. Столица является динамичной социальной платформой, качество жизни которой создают рижане, а местные и иностранные туристы приумножают благосостояние. Цель этой кампании состоит в том, чтобы вернуть вкус столицы, потому что Рига без тебя — не Рига", — добавила член правления РБРТ Эва Юхневича.

До пандемии Covid-19 туристы из Литвы и Эстонии летом составляли около 13% всех гостей латвийской столицы. В 2019 году Ригу в период с июня по август посетили почти 30 тыс. гостей из Литвы и 33 тыс. туристов из Эстонии. РБРТ планирует достичь 80% от прошлогоднего количества туристов из Литвы и Эстонии, а в августе начать принимать туристов из других стран.